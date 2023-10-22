LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü AHPGS tarafından akredite edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) akademik gelişmelerine bir yenisini daha ekledi. Eğitim kalitesinin uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından belgelenmesi olan akreditasyonlar noktasında başarılar elde etmeye devam eden LAÜ’nün Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Programı, AHPGS (Accreditation Agency in Helath and Social Sciences) tarafından 30 Eylül 2028 yılına kadar akredite edildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihniye Okray, Psikoloji Programının AHPGS tarafından akredite edilmesi Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Psikoloji alanında verilen eğitimin dış bir kuruluş tarafından da alana özgü standartların karşılanması ve güvence altına alınmış olmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Okray, akredite edilmenin uzun soluklu ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, “Öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin dış bir kuruluş tarafından da güvence altına alınmış olması bizi ayrıca mutlu etmiştir’ dedi.

Okray son olarak ‘Fen Edebiyat Fakültesi olarak, akreditasyon sürecinde katkıları olan tüm akademik ve idari çalışanlara, aktif katılım gösteren öğrencilerimize, süreçlerimizi destekleyen paydaşlarımıza, AHPGS Değerlendirme Heyeti ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi sunarız” diyerek sözlerini tamamladı.