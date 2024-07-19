LAÜ Eczacılık öğrencileri Dr. Eczacı Ayşe Gökyiğit ile bir araya geldi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen “Farmakovijilans ve İlaç Sektöründeki Yeri” konulu konferansa, davetli konuşmacı olarak İlaç ve Eczacılık Dairesi Eski Müdürlerinden Dr. Ecz. Ayşe Gökyiğit katıldı.

Dr. Ecz. Gökyiğit’in semineri Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şermin Tetik, Fakülte Öğretim Üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile Eczacılık Fakültesi Uygulama Eczanesinde gerçekleştirildi.

Dr. Ecz. Gökyiğit, farmakovijilansın süreç içerisinde ilaçların istenmeyen etkiler göstermesi ile başlayan gerekliliğin tarihçesi ile başladığı konuşmasına, ilaç etkilerinin değerlendirilmesinin amaçları ve eczacılık sektöründeki gelişimi ile devam etti.

Farmakovijilans ilaç kaynaklı ciddi olumsuz etkilerin önlenebilmesi ve kontrol altına alınması için hasta takibi ve raporlandırmanın yasal düzenlemelerle nasıl uygulanacağını kapsayan bir alandır. Bu nedenle Dr. Ecz. Gökyiğit katılımcılara mesleklerini sürdürürken uluslararası uygulamaları nasıl takip edecekleri, karşılaşılabilecek zorluklar ve konunun hassasiyeti nedeniyle öncelikleri içeren yaklaşımları açıkladığı konuşmasını farmakovijilansın geleceği konusuna değinerek tamamladı.

"Farmakovijilans ve İlaç Sektöründeki Yeri" konulu seminer, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Konferans Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şermin Tetik tarafından Dr. Ecz. Ayşe Gökyiğit'e teşekkür belgesi takdim son buldu.

