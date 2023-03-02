Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli Heyeti depremzede öğrencilere yüzde yüz eğitim bursu sağlanacağını açıkladı.

LAÜ’den yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, Türkiye OHAL bölgesinden gelen LAÜ öğrencilerine, 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yüzde yüz eğitim bursu verilecek.

Ayrıca 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemine yönelik ödeme yapmış öğrencilerin yatırdıkları eğitim ücretlerinin bir sonraki döneme aktarılacak. Talep etmeleri halinde öğrencilere 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde ücretsiz kayıt dondurma hakkı da verilecek. Depremzede öğrencilere, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde eğitimlerine başlayabilmeleri için mevcut mali yükümlülüklerine bakılmaksızın ders kayıt hakları da açılacak.

Öğrencilere 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde 14 Nisan 2023 tarihine kadar cezasız ders kaydı yapabilme hakkı verilecek.