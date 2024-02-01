Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, LAÜ akademisyenleri Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Ersin Çağlar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar’a, LAÜ akademisyenleri Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Ersin Çağlar’ın CRC Press’te yayımlanan yeni kitapları takdim edildi.

“Bahçe Bitkilerinin Hasat Sonrası Fizyolojisi ve İşlenmesi” başlıklı kitabın hazırlanmasında, 8 farklı ülkeden (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, İran, Rusya, Güney Afrika, İspanya ve Trinidad ve Tobago) 18 farklı araştırmacı katkı koydu.

Yazarlar, kitapta, hem ülke tarımına hem de dünya gıda muhafaza ve pazarlama sektörüne katkıda bulunacak temel özellikleri derledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanoğlu ve Çağlar’ı yayımlanan kitapları ve yaptıkları katkı dolayısıyla tebrik etti.