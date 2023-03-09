İskele-Ercan ana yolunun Gönendere-Serdarlı civarında lastiği patlayan araç takla attı. Sürücü ve iki yolcu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına saat 17.00 sıralarında, İskele-Ercan ana yolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında, Bahtyyar Ayoldashev (E-33) DT 776 plakalı van araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Gönendere-Serdarlı yakınlarına geldiğinde, aracın sağ ön lastiği patladı.

Bu yüzden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yolun sağından çıktı ve 2 metre derinliğindeki bankete düşüp iki takla attıktan sonra, sağ yan kısmı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Bahtyyar Ayoldashev ve araçta yolcu olarak bulunan Nazmul Islam (E-43) ve Nurylla Gurbangeldiyeve'nin tedavisi (E-22) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.