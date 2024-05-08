Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi, Kayıp Otobüs Anıtı’nın 13 Mayıs’ta gerçekleşecek açılışına davet etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Töre, Larnakalılar Derneği Başkanı Menteşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Menteşoğlu, Meclis Başkanı Töre’yi Kayıp Otobüs Anıtı’nın 13 Mayıs’ta gerçekleşecek açılışına davet etti.

Türkiye’den ve Azerbaycan’dan dostluk gurubu milletvekillerinin 13 Mayıs’ta KKTC’de olacağını belirten Töre, açılışa hep birlikte katılacaklarını ifade etti.

-“Bütün şehitleri anmak ve hatırlamak bizim görevimizdir”

“Bütün şehitleri anmak ve hatırlamak bizim görevimizdir” diyen Töre, kendisinin de bu inancı taşıdığını kaydetti. Töre, şehitlerine ve gazilere sahip çıkmayanların devlet sahibi olduklarını söyleyemeyeceğini belirtti.

Mücadele yıllarında yaşananları anlatan Töre, Larnaka Sancağı’nın en çok şehit veren sancaklardan biri olduğunu ve birçok köyde katliamların yaşandığını kaydetti.

“Kayıp Otobüs” şehitleri olarak anılan 11 şehidin anısının yaşatılmasının önemli olduğunu dile getiren Töre, Larnakalıların, Kayıp Otobüs Anıtı’nı hayata geçirmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığı döneminde arazi tahsisini gerçekleştirdiğini anımsatan Töre, İskele Belediyesi’ne ve antın yapımına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.