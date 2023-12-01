Larnaka’da 13 ve 15 yaşlarında iki kardeş, yolda yürüdükleri sırada yanlarına yaklaşan bir araçtan inen maskeli kişilerce darp edildi.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka’da Salı akşamı dersaneden çıktıktan sonra evlerine yürüyen 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeşin, yanlarına yaklaşan bir araçtan inen kişilerce darp edildiklerini yazdı.

Gazete, gençlerin yanında duran araçta bulunan maskeli beş kişinin gençlere “hangi futbol takımını tuttukları” sorusunu yönelttiklerini, gençlerin yanıt vermemesi üzerine ise araçtan inerek sopalarla gençleri darp ettiklerini aktardı.

Hastaneye kaldırılan gençlerin iyi olduklarını vurgulayan gazete, Rum polisinin saldırganları yakalama çabalarının ise devam ettiğini yazdı.