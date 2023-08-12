"Tus Air" havayollarının perşembe sabahki Larnaka-Tel Aviv uçuşunda 19 ve 20 yaşlarındaki iki İsrailli yolcunun olay çıkardığı, İsrail medyasının olaylı uçuşu başka boyutlara taşıdığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler İsrailli gençlerden birinin kalkış öncesinde metal içecek kutusunu bir yolcuya fırlattığı, uçak içerisinde endişe yarattığı ve mürettebatın telkinlerine uymadığı için pilotun, gençleri taşımamaya karar verdiğini yazdı.

Uçağın, gençlerin polis zoruyla uçaktan indirilmesinden sonra rötarlı kalkış yaptığı belirtilen haberde, İsrailli gençlere “sert uyarılarda bulunulduğu” ve İsrail’e başka bir uçakla gönderildiği belirtilerek, olayın İsrail basınına “farklı yansıdığı” belirtildi.

Gazete, İsrail medyasının ise olayı, Maccabi Tel Aviv'in AEK ile yaptığı olaylı maçla bağdaştırarak, Rum polisince 6 İsrailli gencin tutuklandığı, bu gençlerden birinin uçağın arkasındaki koltukta oturan bir yolcuya metal içecek kutusu attığı şeklinde yansıttığını yazdı, Rum polisinden bir kaynağın ise ne böyle bir mesele ne de bir şikâyetçi olduğunu söylediğini ekledi.