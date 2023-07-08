Lapta’da çıkan kavgada, Ahmet Taşdemir’in sol göz çukur kemiği ve sol alt çene kemiği kırıldı. Taşdemir, Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alınırken, Taşdemir’i darp eden M.Y. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, perşembe günü saat 23.30 sıralarında Lapta’da Salih Beyoğlu Caddesi üzerinde, M.Y.(E-26) aralarında çıkan tartışma neticesinde Ahmet Taşdemir’i darp ederek sol göz çukur kemiğinin ve sol alt çene kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Yaralanan Ahmet Taşdemir, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı, M.Y. ise tutuklandı.