Lapta’da dün 19.30 sıralarında polis tarafından trafik kontrol amacıyla durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde tespit edildi.

Aracı kullanan M.S.M.A.(E-25), araçta yolcu olarak bulunan M.Y.S.(E-16) ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan M.K.B.R.A.(E-25) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, araçta yapılan aramada, 6 gram kokain, 25 adet MDMA hap ve içerisinde hintkeneviri olduğuna inanılan bir adet öğütücünün bulunduğu ve emare olarak alındığı kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor.

-Yasak bölgeyi geçmekten tutuklanan şahsın eşyaları arasında hintkeneviri tespit edildi

Gazimağusa’da Polis Müdürlüğünde, askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan dolayı tutuklu bulunan S.K.(E-35)’in eşyalarında dün polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare olarak alındığı bildirildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

-Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Lefkoşa ve İskele’de dün 20.00-00.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, her iki bölgede yapılan denetimlerde, kontrol edilen eğlence mekanları, gece kulüpleri ve alkollü içki satışı yapılan yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 31 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

-Lefkoşa’da 252 araç sürücüsü rapor edildi

Lefkoşa’daki trafik denetimlerinde, 858 araç sürücüsü kontrol edilerek, 213’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 252 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

23 araç ise trafikten men edildi.

- İskele’de trafik denetimleri sırasında 1 kişi tutuklandı

İskele’de kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerinde ise, toplam 890 araç sürücüsü kontrol edilerek, 35’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 72 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

İskele’deki trafik denetimleri sırasında 1 sürücü de tutuklandı.