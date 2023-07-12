Altuğra: “Lapta Sağlık Merkezi'nde haftanın bir günü KBB hizmeti başladı “

Sağlık Bakanlığına bağlı Lapta Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölümüne Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği tarafından bağışta bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, nüfusu ve alt yapısı sürekli artan, turistik tesislerin çok yoğun olduğu bir bölge olan Lapta-Alsancak bölgesine hizmet veren sağlık merkezinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Altuğra, derneğe katkılarından dolayı teşekkür ederek sağlığa yapılan her katkının büyük önem taşıdığını belirtti.

Bakan Altuğra, haftanın bir günü kulak burun boğaz hizmetinin sağlık merkezinde yapılmaya başlandığını belirterek, Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimliği ve Bakanlık olarak merkezin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği tarafından Lapta Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Bölümüne KBB koltuğu, otoskop, alın lambası, seyyar aspiratör, aspiratör uçları, muhtelif el aletleri bağışlandı.

Bağış töreninde Lapta Alsancak Çamlıbel Belediy0e Başkanı Fırat Ataser de yer aldı.