Yüz yılı aşkın süredir Kıbrıs Türk kadının işlediği bir nakış türü olan Lapta Hesap İşi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, Lapta Kültür Sanat Derneği ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi iş birliğinde tescillendi.

Lapta Hesap İşi’nin tesciliyle ilgili, dün akşam Acapulco Resort Otel’de bir lansman düzenlendi.

Lansmanda, Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif tarafından hazırlanarak NTV’de yayınlanan “Halkın Sanatı” Programı‘nın Kıbrıs Barış Harekatı 50’inci Yılına ithafen çekilen “Lapta Hesap İşi “Özel Bölümünün gösterimi de yapıldı..

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, yüz yılı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk kadınının işlediği nakış türü olan Lapta Hesap işinin, GİKAD, Lapta Kültür Sanat Derneği ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi işbirliğinde tescillenerek, geleceğe aktarılacağını belirtti.

Bundan sonraki hedeflerinin, Lapta Hesap İşini, Türkiye’de de tescilleyerek, bu yolla dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan İçim Çağıner Kavuklu, Lapta Hesap İşinin bu günlere taşınmasına ve tescil çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

-Keskinel

Lapta Kültür Sanat Derneği Başkanı Sultan Keskinel, Lapta Bölgesinin, çok zengin tarihi , kültürel değerlere sahip olduğunu belirterek, bu değerleri gün yüzüne çıkararak geleceğe miras bırakmanın görevleri olduğunu vurguladı.

Lapta Hesap İşini yaşatan ve bu günlere taşıyan Sıdıka Ruso’ya, tescil almasına katkı koyan GİKAD ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesine teşekkürlerini sunan Keskinel, bu tescilin Lapta bölgesi ve KKTC’ye hayırlı olmasını diledi.

-Ataser

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de, Lapta Bölgesinin Kuzey Kıbrıs’ın tarihi kültürel değerler açısından en zengin bölgesi olduğunu dile getirerek, bu değerlerin yaşatılması ve dünyaya doğru şekilde tanıtılması için devlet, turizm bakanlığı ve belediyenin işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bölgeye özgü bu önemli değerlerin yaşatılması ve dünyaya tanıtılması ve satılmasının ülke turizmi ve ekonomisine önemli kaktı sağlayacağına inanç belirten Ataser, bu hedefle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

-Sibel Tatar

Sibel Tatar tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci Yıldönümü Kutlamaları kapsamında ülke kültürü açısından çok önemli olan “Lapta Hesap İşi’nin” tescil edilmesi için yapılan tanıtım etkinliğinin önemine işaret etti.

Sibel Tatar, güçlü bir ülke ve güçlü bir toplumun oluşması için kültürel değerlere sahip çıkıp kalıcılaştırılmasının önemine dikkat çekerek, kültürel mirası değerlendirip, değerinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Kültürel mirasın en önemli el işlerinden bir tanesine sahip çıkılıp tescil edilmesiyle dünyaya tanınma yolunda Lapta Hesap İşi çalışmalarının değerinin gösterildiğini ifade eden Sibel Tatar, “Dünya yanında kendi çocuklarımıza ve halkımıza da kültürel değerler tanıtılmazsa ve öğretilmezse kültürel değerlere sahip çıkılamaz” diye konuştu.

Kültürel mirasın kitaplardan araştırılarak değil küçük yaştan itibaren okullarda eğitimin bir parçası olarak yer alması gerektiğini kaydeden Sibel Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin doğa ve kültür açısından zengin bir ülke olduğunu bu nedenle artık bir şeyler yapmanın zamanının geldiğini vurguladı.

Sibel Tatar konuşmasının devamında Lapta Hesap İşi’yle ilgili yapılan çalışmalar ve tescil edilmesiyle ilgili GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve Yönetim Kurulu yanında Lapta Kültür Sanat Derneği, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı tebrik etti, modacı Dilek Hanif’e de sunumundan dolayı teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde kültürel değerlerlere sahip çıkmak ve tanıtmak için Kıbrıs Mutfağı kitabının Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandığını anlatan Sibel Tatar, Kasım ayında içerisinde meşhur Lapta Sandığı’nın da yer aldığı Kıbrıs kapı ve sandıklarını anlatan bir kitabın Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları’nın ikinci kitabı olarak yayınlanacağını dile getirdi.

Sibel Tatar 2025 yılında ise Kıbrıs Türk Halk Müziği için arşiv niteliğinde bir kitabın ilkbaharda yayınlanacağını kaydetti.

Kültürel değerlere sahip çıkmanın ve ekonomiye katmanın önemine dikkat çeken Sibel Tatar, “Tescilin devamını diliyorum. ‘Sözünün eri olanlara ve sözünün kadınlarına’ teşekkür ediyorum, her zaman yanlarındayım” dedi.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, da konuşmasında, yerli ürünlerin ve değerlerin yaşatılarak, dünyaya tanıtılmasının önemine vurgu yaparak, tescil bekleyen birçok yerli ürün olduğunu anımsattı.

Ülkeye ait değerlerin tescilini sağlamak için, mevzuatlarda ihtiyaç olan düzenlemeleri hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, GİKAD öncülüğünde yapılan çalışmalarla Lapta Hesap İşi’nin dünyayla kucaklaşacağını söyledi.

Bakanlık ve devlet olarak, KKTC Topraklarındaki değerlerin dünyaya tanıtılması için dernek ve sivil toplum örgütleriyle işbirliklerine devam edeceklerini dile getiren Amcaoğlu, tescile emeği geçen herkesi kutladı.

Konuşmaların ardından, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’inci yılına ithafen ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif ve NTV ekibinin çektiği ‘’Halkın Sanatı’’ programı- ‘’Lapta Hesap İşi’’ özel bölümü gösterildi.

Program gösteriminin ardından moda tasarımcısı Dilek Hanif’in Lapta İşi Motifleriyle hayat verdiği tasarım sahneye taşındı.

Sahneye çıkarak kısa bir konuşma yapan ve tasarımı hakkında bilgi veren Moda Tasarımcısı Dilek Hanif, Barış Harekatının 50’inci yılında böyle bir projeyle yer almaktan heyecan ve gurur duyduğunu söyledi.

Barış Harekatı’na ithafen hazırladığı tasarımda, Lapta İşi Motifleri arasından, barışı sembolize eden beyaz güvercini kullandığını anlatan Hanif, Lapta İşi’nin tanıtmaya yönelik çalışmalara katkı koymaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Lapta Hesap İşi Tesciline katkı sağlayanlara, Moda Tasarımcısı Dilek Hanif ve NTV ekibine teşekkür plaketleri sunuldu.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’inci yılına ithafen ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif ve NTV ekibinin çektiği ‘’Halkın Sanatı’’ programı- ‘’Lapta Hesap İşi’’ özel bölümü 21 Temmuz Pazar akşamı 18.05’te BRT1’den yayınlanacak.