Çiğdem Dürüst

Bir ülke düşünün ki 2014’te medyada atılan bir başlık ve 2021’de atılan başlık tıpkısının aynısı. Ve asla bu haberlerin yapılmasından gocunmayan iktidarlar halkı aptal yerine koymaya devam ederek aynı mantıkla ilerliyorlar.
Dün yazmıştım, iktidar ve muhalefet rol değiştirerek birisi iktidarda ise onun sürdürdüklerini ideolojik duruşa bakmaksızın ötekiler devralıyor!
Bu çok kararlı, çok ilerleme gailesi taşıyan ya da çok onurlu bir tutum biçimi değil!
Ama senelerdir aynen devam etmekten hiç yorulmadılar!
Lakin halk peşlerini de bıraktı onları ciddiye almayı da…
2014’te Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi kuruluş çalışmaları sürüyor şeklinde atılan bir başlık vardı…
Birkaç gün önce Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Kuruluş Çalışmaları devam ediyor başlığı gene atıldı!
Yahu!
7 sene geçti.
Güya yasallaşmış ve ilgili bakanlığın daireleri altında bir yer de verilmiş bu daireye Ne kadar yasal olduğu tartışılan ve kişilerin gerçek statülerinin emekçi hakları kapsamında da sakıncalar olacak şekilde belirlenemediği bazı geçici/sözleşmeli istihdamlar da yapılmış.
Fiili çalışanları var, ancak Daire 7 seneyi aşkın bir süredir kuruluş çalışmalarında…
İnsaf!
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Ne kadar tutarlı bir KKTC yol haritası krokisi değil mi?
Zaten üslup KKTC üslubu…
Baksanıza…
Bir arpa boyu yol katedilemediğinin medyaya yansımalarından dahi anlaşılacağı aleni bir görüntü var ortada.
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Hatta 1990’ların sonunda TKP UBP iktidarı zamanında aktive edilmiş ancak asla hayata geçirilmemiş Kadın Çalışmaları Dairesi’nin modernize edilmiş ya da daha güzel ifade ile “çağdaş” hali ile aktive edilecekmiş gibi davranılmış mesele 30 yılı aşkın bir süredir hala hayata geçirilmeye çalışılıyor!
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Biz ne aptalız ne de ne istediğimiz bilmeyen insanlarız.
Memlekette eşitsizliğin ve adaletsizliğin, şeffaflığın ve sistemsizliğin kol gezerek her şeyin sadece -mış gibi yapıldığı, hatta asla gerçek bir sonuca ulaşmanın amaçlanmadığı bir çerçevede ilerletildiği görüntünün neresinden tutarsanız tutun sonuç 7 senede arpa boyu yol katedememiş Toplumsal Cinsiye Eşitliği Dairesi hikayesinin tıpkısı oluyor.
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Seçimler yaklaşırken mi bu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi çalıştırılacak diye haberler yoğunlaşıyor yoksa ilgili bakanlık ve siyasal partiler sanki boşta kalıp da bir şeyler yapılmalı deme ihtiyacını hissederek gündemde kalmanın yöntemlerini araştırdıklarında mı?
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Kadının eşitsizliği, kadının yasal boyutta vaat edilen eşitliklere sonuçlarda erişemiyor olması, cinsiyet ve cinsel yöneliminden dolayı ayrımcılığa maruz kalan bireylerin gerekli devlet hizmetini almasına katkı sağlayacak, çağdaşlaşma, insan hakları, kadının insan hakları ve hatta çocuk hakları açısından gerekliliklerinin yerine getirilmesinde atılım sağlanmasına katkı koyacak böylesi bir oluşumun aktive edilememesi zaten kafaları örümcek bağlamış ataerki “mağduru” siyasetçilerimizden beklenmeyecek bir durum.
Lakin susmayacağız.
Bunun önemi, insan hakkının değeri, bireylerin yurttaşı bulundukları bir ülkede yaşadıkları ayrımcılık mağduriyetleri ve dahası toplumdaki insan yaşam kalitesini artırmaya çalışacak bir kapı olduğunu görmelerini bekleyerek belki de kendi umutlarımızı kıracak bir hata yapıyoruz.
Peşini bırakmayacağız.
Laftan fazlasın bekliyoruz artık.
Kurduk demek başka bir şeydir. Kuruldu çalışıyor demek başka bir şey…
Hadi çalıştırın da görelim beyler!
Görelim insana verdiğiniz değeri.!
Görelim iyi niyetinizi!
Görelim gerçekten eşitlikçi, çağdaş bir yaşamı gerçekten istediğinizi.
KKTC Meclisinde uluslararası antlaşmaları anayasa hükmündekabul etmekle iş bitmiyor.
Söyleyelim belki unutmuşsunuzdur…
Dr. Çiğdem Dürüst