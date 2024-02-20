KUZEY MESARYA'DA BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL'E TAM DESTEK ÇIKTI

Ergün Yahat

Serdarlı Geçitkale belediye başkanı Halil Kasım ile Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü nün düzenlemiş olduğu Kuzey meserya UBP örgüt başkanlarının dayanışma yemeğinde Kuzey Meserya örgütlerinden Başkan Ünal Üstele tam destek mesajı verildi.Açılış konuşmasını yapan Gazimağusa ilçe başkanı Nahit Öncü ilçe ve örgütler olarak başbakan Ünal Üstele desteklerinin tam olduğunu söyledi.Serdarlı Geçitkale Belediye başkanı Halil Kasım ise örgütler ile başbakan Ünal Üstelin yanında desteklerinin tam olduğunu vurguladı.Gecede parti genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Ali Başmanın konuşmalarının ardından söz alan başbakan Ünal Üstel yapılan reforumlar ve yapılacak olan icraatlar konusunda 12 dakikalık konuşmasının ardından Halil Kasım ve İlçe başkanı Nahit öncüye teşekkürlerini iletti. Geceye örgütler büyük ilgi gösterdiği gorüldü.