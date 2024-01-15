Kuzey Kore, hipersonik savaş başlığına sahip katı yakıtla çalışan orta menzilli balistik füzenin uçuş testini yaptığını bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının haberine göre, orta menzilli füze uçuş testi, "hipersonik manevra kabiliyetine sahip savaş başlığının kontrol ve manevra kabiliyetinin yanı sıra yeni geliştirilen yüksek itme kuvvetli katı yakıtlı motorların güvenilirliğinin doğrulanması" amacıyla yapıldı.

Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresinden yapılan açıklamada, dün yapılan hipersonik savaş başlıklı orta menzilli füze testinin, "savunma sanayisinin yeni silahlar geliştirmeye yönelik düzenli faaliyetlerinin bir parçası" olduğu belirtildi.

Açıklamada, denemenin, komşu ülkelerin güvenliğini etkilemediği ve bölgesel durumla bir ilgisinin olmadığı ifade edilerek testin, amaçlarına uygun olarak başarıyla yapıldığı ileri sürüldü.

Güney Kore ve Japonya, dün Kuzey Kore tarafından fırlatın füzenin, 2024 yılının ilk balistik füze denemesi olduğunu duyurmuştu.

Kuzey Kore en son, geçen yıl 17 Aralık’ta kısa menzilli balistik füze ve 18 Aralık’ta kıtalar arası balistik füze "Hwasong-18" denemeleri yapmıştı.