Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Çatalköy Esentepe Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Turkcell, Belediye’nin iletişim sponsoru ve yeni yapılacak ilkokulun da teknolojik altyapı sponsoru olacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in imza koyduğu protokol kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell, Çatalköy Esentepe Belediyesi’nin iletişim sponsoru olurken aynı zamanda yeni yapılacak Esentepe İlkokulu’na da teknolojik altyapı desteği verecek.

Söz konusu imza törenine ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve Kurumsal İletişim Uzmanları Gülten Karanfiloğlu ile Ertan Berksu’nun katıldığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Küçüközdemir açıklamada, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çatalköy- Esentepe bölgesine teknoloji ve iletişim alanında katkı sağlayacak ve özellikle de çocuklarımızın eğitimlerini alacakları ilkokula teknolojimizle destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Belediye ile birlikte farklı projeler de hayata geçirerek ihtiyaçların karşılanmasına gerek sosyal sorumluluk platformumuz gonuldenbagliyiz.biz aracılığıyla gerekse de teknolojik altyapımızla destek olacağız” dedi.

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise, iş birliğinin bölge için önemli olduğunu belirterek, “Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yapılan bu iş birliği, hem belediyemiz hem de okulumuz için çok değerli. Bölgemizini teknolojik çözümlerle zenginleştirecek projelere önem veriyoruz ve karşılıklı iyi niyet çerçevesinde uzun vadeli başarılar elde edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.