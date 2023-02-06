Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle başlattığı “Yanındayız TÜRKİYE” kampanyasına destek olması için vatandaşlara, sivil toplum örgütlerine, iş dünyasına ve kurumlara çağrı yaptı.

En hızlı ve en uygun yardımın nakdi bağış veya kullanılmamış battaniye olduğunu duyuran Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, kan bağışlarının Türkiye’ye gönderilmesinin mümkün olmadığını da belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye’de meydana gelen ve bir çok ilde etkili olan yıkıcı deprem felaketi bizleri derinden üzmüştür. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak depremin hemen ardından Türk Kızılay'ı ve ilgili kurumlar ile irtibat kurarak harakete geçmiş bulunmaktayız.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak her zaman yanımızda olan Türk Halkı'nın yaralarının sarılmasına yardımcı olabilmek için Kıbrıs Türk Halkı adına dayanışmamızı bir kez daha gösterme zamanı olduğuna inanıyoruz.

Bu çerçevede felaketin büyüklüğünü de dikkate alarak tüm vatandaşlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, iş dünyamızı ve diğer tüm kurumlarımızı "Yanındayız TÜRKİYE" sloganıyla başlattığımız yardım kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz.

Türk Kızılay'ı ile yaptığımız görüşmelerde, Türkiye'deki çalışmalara yapılabilecek en hızlı ve en uygun yardımın operasyonel nedenlerden dolayı nakdi bağış veya kullanılmamış battaniye yardımı olacağı belirtilmiştir.

Battaniye yardımlarının Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Merkezi veya şubelerine acilen iletilmesi gerekmektedir.

Kan bağışı konusunda duyarlı vatandaşlarımızın yoğun kan bağışı taleplerine teşekkürür ediyoruz. Ancak ülkeler arası kan transferi teknik olarak mümkün olmadığından, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı "Kan Hizmetleri"ne yapılacak kan bağışlarının Türkiye'ye gönderimi mümkün değildir.



-Yardımlar depremzedelere nasıl ulaştırılacak?

Kampanya çerçevesinde elde edilecek nakdi bağışlar ve toplanacak battaniyeler ivedi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Kızlayı'ndan Türk Kızılay'ına şartlı bağış olarak ulaştırılacaktır.



-Nasıl bağış yapabilirsiniz?

"Yanındayız TÜRKİYE" kampanyasına; Online, EFT/Havale ve SMS yolulya bağışta bulunabilirsiniz.



-Online Bağış

Kampanyaya Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı web sayfası (https://kktkizilayi.org/bagis-online) veya "Gönülden Bağlıyız Biz" platformu (https://www.gonuldenbagliyiz.biz) üzerinden online olarak bağış yapabilirsiniz.



-SMS ile Bağış “4142”

Kampanyaya SMS yoluyla katılmak için, KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden DEPREM yazıp “4142”ye SMS göndererek,

tek seferde 100 TL’lik bağışta bulunabilirsiniz.

-EFT/Havale ile Bağış

Nakdi bağışlar için Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ait Türk Lirası, Dolar, Euro ve Sterlin hesap numaralarına EFT/Havale yapılabilir.

-Türk Lirası Hesapları

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR66 0006 4000 0016 8180 7312 26



Banka: Ziraat Bankası

IBAN: TR64 0001 0008 6087 6785 9150 08

-Dolar Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR10 0006 4000 0026 8180 1649 73

-Euro Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR75 0006 4000 0026 8180 1043 42

-Sterlin Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR79 0006 4000 0026 8180 4479 41



Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı

İletişim Numaraları



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+90 533 824 31 81



[email protected]

www.kktkizilayi.org.”