Kuzey Kıbrıs Türk -İngiliz Derneği / Anglo Turkish Association of North Cyprus (ATA)'nın desteğiyle, Muratağa-Sandallar Şehitliği’ne fidan dikimi yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın kasım ayında Dernek yetkililerinin şehitlikleri ziyaretinde, Şehitlikler Muhtarı Olsan Karabardak gelecek ziyaretçilere gölge alan sağlama amacıyla Dernek yetkililerinden destek istemişti.

Bu çerçevede Orman Dairesi Müdürlüğü ve ATA eski başkanı Gülter Kuran'ın desteğiyle fidanlar temin edildi ve dikim düzenlemeleri yapıldı.

Fidan dikimi için şehitliği ziyaret eden ATA komite üyeleri Tim Morgan, İsmet Ramiz, Hatice Salih Kerimgil ve ATA üyelerini, Şehitlikler Muhtarı Olsan Karabardak ile Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır karşıladı.

Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, şehit aileleri adına ağaçların temini ve dikilmesine yardımcı olan Kuzey Kıbrıs Türk- İngiliz Derneği’ne teşekkür etti.

Atlılar Şehitliği ve Müzesi’nin tadilattan geçtiğini belirten Aşır, ATA’yı, 14 Ağustos 2025’te yapılacak anma törenine ve burada da ağaç dikmeye davet etti.

ATA adına konuşan Tim Morgan da, böylesine önemli bir etkinliğin parçası olmaktan onur duyduğunu söyledi. Morgan, derneğin, KKTC’de iyi amaçları desteklemeye devam edeceğini vurguladı.