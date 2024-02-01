Kıbrıs Türk çiftçisinin ürettiği yerli nohut, Şevket Hançerli Ticaret Ltd. tarafından Türkiye’ye ihraç edilmeye başladı.

İlk parti nohut ihracatı Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Akdeniz Ege tesislerinden yola çıktı.

İlk sevkiyat sebebiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile TİKA Başkanı Serkan Kayalar da fabrikada incelemelerde bulundu.