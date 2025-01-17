District 135 Kıbrıs/Kuzey Kıbrıs Lions Yönetim Çevresi, geleceğin Lions liderlerini yetiştirmek için, üç gün sürecek olan RLLI Bölgesel Lions Liderlik Enstitüsü’ne başladı.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri'nden verilen bilgiye göre, ilk kez gerçekleşen enstitü, Türkçe olarak tamamlanacak.

Uluslararası Lions Eğitmenler PDG Bülent Şen, Melike Tatlı ve Alper Koçulu tarafından verilen Lions eğitimlerine, D 135 Kuzey Kıbrıs Kurucu Genel Yönetmeni Fikret Şendil, RLLI Koordinatörü olarak destek veriyor.

Kaya Artemis Hotel, Bafra’da başlayan enstitü sırasında, “Çeşitlilik, Hedef Belirleme, Takım Çalışması, Topluluk Önünde Konuşma, Zaman Yönetimi, Üye Motivasyonu, Küresel Eylem Takımı ve LCIF” gibi önemli konularda eğitimler olacak.

Bölgesel Lions Liderlik Enstitüsü, 19 Ocak Pazar günü tamamlanacak.