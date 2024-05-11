Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), ABD ve Avrupa dahil Kuzey Yarım Küre'nin birçok bölgesinden görülebildi.

USA Today'in haberine göre, Güneş yüzeyindeki patlamalar sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları ABD'nin güneyindeki Florida eyaletinden bile gözlemlendi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Montana'nın kuzeyi, Minnesota, Wisconsin ve North Dakota, Kuzey Işıkları'nın ABD'de gözlemlenebilen en uygun bölgeler olduğunu bildirdi.

NOAA, 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette meydana gelen jeomanyetik fırtınanın yerel saatle 18.54'te Dünya'ya ulaştığını aktardı.

Kuzey Işıkları, ABD'de Alaska'dan Florida'ya kadar, Avrupa'da da İngiltere, İrlanda, Çekya, Slovakya, Danimarka ve Ukrayna'da görülürken, Rusya ve Türkiye'de bulunanlar da bu ışık şölenine şahit oldu.