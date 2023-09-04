Limasol’da Cuma gecesi mülteci sorununa karşı düzenlenen ancak yabancı düşmanı şiddet olaylarına dönüşen eylemin hem siyasi hem diplomatik boyut kazandığı bildirildi.

Fileleftheros “faşist unsurlar” olarak tabir ettiği saldırganların, turistik amaçlarla Limasol’a giden yabancılara da saldırdığını, bu nedenle, adını vermediği bir Arap ülkesinin Rum Dışişleri Bakanlığı’na nota verdiğini bildirdi. Politis nota veren adap ülkesinin Kuveyt olduğuna dair bilgi edindiğini haber verdi.

-“ilk kez bu kadar aciz hissettim”

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kiriakos Kuros bir Arap ülkesinin büyükelçisinin nota verdiğini, cuma gecesi saldırıya uğrayan ve biri tekerlekli sandalyede oturur halde eli alçıya alınmış görünen kişilerin fotoğrafıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında açıkladı. Kuros “bir Arap ülkesinin büyükelçisinin girişimine muhatap oldum, ülkemizdeki bu tür olaylar konusunda ilk kez bu kadar aciz hissettim” vurgusunu yaptı.

Hangisi olduğunu açıklamadığı Arap ülkesinden kişilerin sadece turistik amaçlarla gittikleri Limasol’da saldırıya uğradıklarını, birinin durumunun ağır olduğunu belirten Kuros, turistlerin saldırı sonrasında “korku içerisinde” apar topar ülkelerine geri döndüklerini, bir daha gelip gelmeyeceklerinden şüpheli olduğunu belirtti.

Kuros “Daha kötüsü ülkelerine döndüklerinde bizim için ve bunca yıldır turistik lokasyon olarak reklamını yaptığımız misafirperverliğimiz, kültürümüz için ne diyecekler” diye sorduğu paylaşımında, "Bu kadar hezeyana dönüşmesine müsaade etmemeliydik. Bu tehlikeli ‘yılan yumurtasının’ nasıl ve nerede kuluçkalandığını bulmalıyız” ifadelerine yer verdi.

-“Polis Genel Müdürü ve Adalet Bakanı’nın koltuğu sallanıyor”

Limasol’daki olaylardan “sinirlenen” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’in Polis Genel Müdürü ve Adalet Bakanı’na birer muhtıra gönderdiği bilgisini veren gazete, her ikisinin de koltuğunun sallanmakta olduğunu, akıbetlerinin önümüzdeki dönemde belli olacağını yazdı.

Aynı gazete “Durun, Biz Kıbrıslıyız” başlıklı haberinde ise, Cuma gecesi Limasol’un Molu sahil kesiminde kaos ve korku sahneleri yaşayan vatandaşların, kadınların, çocukların ve dükkan sahiplerinin artık binlerce turist ağırlanan kentte kendilerini güvende hissetmediklerini yazdı.

-“40-50 maskeli saldırgana ‘durun, biz Kıbrıslıyız’ ”

Gazete meydana gelen zararın büyük ölçüde giderildiğini ancak Molu’daki olaylara şahit olanların psikolojik travma ve korkuyu hep yaşayacaklarını vurguladı. Gazeteye göre, bölgede oteli olan Kostas Hristoduldis “holiganlar” tanımlaması yaptığı maskeli saldırganların 40-50 kişi olduğunu, lobisinde fotoğraf çeken bir kişiyi görünce otele saldırdıklarını, saldırganlara “durun biz Kıbrıslıyız” demek zorunda kaldıklarını anlattı. Yaşananlardan utanç duyduğunu belirten Hristodulidis holiganların bir Rum kadın ve iki çocuğuna da saldırdıklarını, Rum polisinin yetersiz kaldığını, kontrolü daha olayların başında kaybettiğini kaydetti.

Olaylar sırasında bir Rumla evli ve çocukları olan Dao isimli Vietnamlı kadına ait dükkâna da zarar verildiği hatırlatılan haberde, Dao’ya Rum Sosyal Yardım Müsteşarlığı’ndan mali yardım (16 bin Euro) verileceğini, vatandaşların da yardım için aralarında para topladığı kaydedildi.

-“Ortam halen patlayıcı ve yabancılara yönelik saldırılar devam ediyor”

Politis ise “Şiddete Panzehir Dayanışma ‘Patlaması’… Kıbrıs Toplumu Maskelilere Karşı Kalkan Kaldırıyor” başlıklı manşet haberinde Rum toplumunun, “aşırı sağcı maskelilerin, ırkçı şiddet saldırılarının kurbanlarına güçlü bir dayanışma mesajıyla cevap vereceğini” yazdı

Gazete, Cuma gecesi yaşananları “mültecilere karşı pogrom” olarak nitelediği haberinde belediyenin cumartesi günü olayların izlerini silmeye çalıştığını ancak cumartesi gecesi yabancı uyruklu üç paket servis elemanının saldırıya uğraması, motosikletlerinin kırılması, dövülmeleri ve cep telefonlarının çalınması ile “ortamın halen patlayıcı olduğunun ve yabancılara yönelik saldırıların sürdüğünün ortaya çıktığını” kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü’nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı aktaran gazete, saldırıya uğrayan turistlerin Kuveytli, nota veren Arap ülkesinin de Kuveyt olduğu yolunda bilgi edindiğini kaydetti.

-“Kıbrıs geçmişte faşist, fanatik bir azınlık tarafından yerle bir edildi”

Politis, AKEL ve Sol parti tarafından bu akşam saat 19.00’da Limasol’da “aşırı sağ ve faşizm karşıtı” bir protesto yürüyüşü gerçekleştirileceğini, yoğun katılım çağrısı yapılan eylem için Güney Kıbrıs’ın çeşitli yerlerinden otobüsler kaldırılacağını yazdı.

Haravgi, bu akşamki karşı-protesto yürüyüşüyle ilgili haberini manşetten “Demokrasi ve İnsanlık Değerleri İçin Gür Mesaj… AKEL Bu Akşam Limasol’da Diikitiriu (Karargâh) Meydanı’nda Kitlesel Seferberlik Düzenliyor” başlığıyla verdi.

Gazete AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun bu akşam düzenlenecek kitlesel eylemle ilgili açıklamasında “Kıbrıs geçmişte faşist, fanatik bir azınlık tarafından yerle bir edildi. Aynı şeyin yeniden olmasına müsaade edemeyiz” dediğine dikkat çekti.

Alithia Arap ülkesi büyükelçisinin nota verdiğini, saldırıya uğrayan turistlerin, yüzleri kapatılmış fotoğrafıyla birlikte birinci sayfasından “Limasol’da Hezeyan… Yaralılar Arasında Arap Turistler Var” başlığıyla aktardı.