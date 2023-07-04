Uğradığı silahlı saldırı sonucu 6 Temmuz 1996’da öldürülen Yenidüzen Gazetesi yazarı- araştırmacı Kutlu Adalı, 27’nci ölüm yıl dönümünde kabri başında anılacak.

Gazeteci ve yazar Kutlu Adalı anısına, Kutlu Adalı Vakfı ve Yenidüzen Gazetesi tarafından düzenlenecek anma töreni, perşembe sabahı saat 09.30’da Adalı’nın Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılacak.

“Etkili bir soruşturma yapılmadı”

Yenidüzen Gazetesi ve Kutlu Adalı Vakfı tarafından yapılan ortak açıklamada, Adalı’nın, 6 Temmuz 1996’da gece evinin önünde kurşunlanarak öldürüldüğü hatırlatılarak, “Adalı’yı öldüren katillerle ilgili hiçbir zaman etkili bir soruşturma yapılmadığı” belirtildi.

Açıklamada, “Meclis’te Kutlu Adalı cinayetini ve bu cinayetin Türkiye’deki Susurluk skandalıyla bağlantılarını araştırmak üzere kurulan araştırma komitelerinin de, polisin sivil makamlara bağlı olmaması ve bu nedenle etkili iş birliği yapmaması nedeniyle herhangi bir sonuca ulaşamadığı” savunuldu.

Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı’nın, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak Türkiye’ye karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açtığı ve bu davayı kazandığı ancak bu davanın dahi, “faili meçhul” cinayetin aydınlatılması için yeterli olmadığı kaydedildi.

“Kutlu Adalı’nın, öldürülmeden önce Sivil Savunma Teşkilatı’ndan bazı görevlilerin karıştığı St. Barnabas baskını hakkında yazılar yazdığı ve çeşitli ölüm tehditleri aldığı” ifade edilen açıklamada, polis bu konularda kamuoyunu tatmin edecek etkili bir soruşturma yapmakta yetersiz kaldığı savunuldu.

2021 yılında bazı çevrelerin cinayetle ilgili itiraflarda bulunduğu, bazı isimlere dair bilgileri kamuoyuna açıkladığı belirtilen açıklamada, bu itirafların ardından geçen iki yılda cinayet soruşturmasının ileriye taşınması için eylemler yapıldığı, Polis Genel Müdürlüğü’nün göreve davet edildiği ifade edildi.

Yeniden gündeme gelen cinayet soruşturmasının Meclis gündemine de getirildiği kaydedilen açıklamada, tüm bu gelişmelere rağmen soruşturmada yol alınamadığı belirtildi.

TAK