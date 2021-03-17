Serbest Kürsü / Levent Özadam
Okan Erdemsiz olayı aslında bir gerçeği de gözler önüne sermiştir…
Siyasetin çirkinliğini!
Devlet kurumlarının hiç de güvenli ellerde olmadığını…
Liyakatın da kesinlikle olmadığını!
Kurumun ya da devletin değil parti çıkarlarının ön planda tutulduğunu…
Genel seçimler ya da hükümet değişiklikleri önce vekillik, sonra bakanlık kavgalarıyla başlar!
Ama bazılarının gözü de kurumlardadır…
Bunlar öyle bir görüntü verirler ki sanki de yürekleri hizmet aşkı ile yanıp tutuşuyor!
Yakından uzaktan alakası yoktur bunların…
Hepsi olmasa da bir çoğu aslında devlet kaynaklarının da eşe dosta peşkeş çekildiği yerlerdir!
Bu da yönetim kurulu kararları ile olur…
Onlar da siyasilerin birer elemanı olduğu için buralarda hizmetten daha ziyade bireysel ve partisel çıkarlar ön planda tutulur!
Bunun aksini söyleyen ancak kendini kandırır…
Yönetim kurulları bozuk sistemin yansımasından başka bir şey değildir!
Çünkü siyasetin olduğu yerde genelde çirkinlik vardır…
Zaten partililer birbirlerinin üstüne basa basa bazı kurumların yönetimlerine giriyorsa eğer burada mutlaka bir amaç ve sakatlık var demektir!
…
Bizde genelde seçim kaybeden yönetim kurulu üyesi yapılır…
Seçimlerde gecesini gündüzünü katanlar da bu pastadan payını alır!
Haklı değil mi insanlar partilerini iktidara taşıyacaklar bunun bir geri dönüşü olmayacak mı?
Bölgelerde oy potansiyeli olanların da yönetim kurulu üyelikleri garanti altındadır…
Kendileri olmazsa çocukları, yakın akrabaları!
Bu üyelikler geçmişte 10 TL’lik bir gelire sahipken son birkaç yılda iki ya da üç asgari ücret bedeli ödenmeye başlayınca daha da itibarlı hale gelmiş ve maaşlara ek maaşlar eklenmiştir…
Üyeler belirlenirken liyakata göre belirlense bir nebze anlarız ama çoğunluk buna göre değil parti rozetine göre belirlenir!
Bir de tabi ki istihdam kaynağı olan kurumlar var…
Kamu hizmeti burada yetkili olmadığı için arka kapıdan alımlar kimin iştahını kabartmaz ki!
Memur ol da nasıl olursan ol misali!
…
Kurumlar siyasilerin resmen çiftliği haline getirilmiştir…
Bu nedenle siyasetin çirkin yüzünü bu kurumlarda sürekli görürsünüz!
Biz dahil ülkede yaşayan önemli bir çoğunluk artık siyasilere inanmamakta ve güvenmemektedir…
Devleti yönetenler de siyasilerden ve onların yandaşlarından oluştuğu için bazı siyaset üstü kurumlar dışında devletin itibarı ayaklar altındadır!
Hani hep deriz ya…
Bu sistemle buraya kadar diye!
Peki bu sistemi kim değiştirecek?
Maalesef yine siyasetin içine eden siyasiler…
Umutsuz vaka anlayacağınız!
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Nereye getireceğiz?
Türkiye ile imzalanan protokole tabi ki…
İktidar partileri dışında çoğunluk imza altına alınan maddelere ateş püskürüyor!
Bu arada hükümet vekillerine de sormak gerek, kaç tanesi protokol maddelerini okudu diye?
Sistemin yaratıcılarının protokole itiraz hakları yoktur…
Muhalefet partileri de öyle!
Artık bu ülkede denenmemiş parti ve siyasetçi olmadığı için ya kendi ayaklarınız üzerinde durmak için çaba gösterecektiniz, ya da el avuç açtığımız imza sahiplerinin kurallarına boyun eğeceksiniz…
Bu ülkede yıllardan beridir devlet iyi idare edilmemektedir!
Devlet kurumları da bundan nasibini almaktadır…
Kötü siyaset buralarda hüküm sürdüğü müddetçe de tünelin ucunda ışık hiçbir zaman gözükmeyecektir!
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MESAJ KUTUSU
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Sayın Duriye Deren OYGAR, eski müsteşarın fazla kafa yormadığı 112 Acil’de ciddi yönetim sıkıntıları yaşandığını biliyor muydunuz? Artık acemilik dönemi bittiğine göre hayati önem taşıyan bu bölümde sıkı bir denetim ve soruşturma şart oldu!
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