Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Ekonomik sıkıntıların yanında iş bilmezlik kaynaklı bir çok sorunla boğuşuyoruz.
Ülkede hiç bir şeyin düzgün gitmediğini anlamak için alim olmaya gerek yok.
Dün Ombudsman Emine Dizdarlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili bir rapor yayınladı.
4 ayda herhangi bir münhal ve sınav yapılmadan 26 kişinin baremi 18 B olan sair kadrolara atandığını açıkladı.
Başarı ve liyakat diye bir şey yok...
Esas olan yandaşlık...
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Kubilay Özkıraç da Teknecik Elektrik Santralinde kullanılan yakıt nedeniyle çalışanların sağlık riski yaşadığını savundu.
Sorun çözülmezse Teknecik Elektrik Santralini kapatacağız dedi.
Çalışan canını düşünüyor haklı olarak ama santrali de kapatırız diyor...
Koronavirüs salgını nedeniyle son iki yılda büyük ölçüde online devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerinde pazartesi okullara dönülüyor.
Eğitim yılı ciddi eksiklikler ve yeniden artan vaka sayılarıyla başlıyor.
Mesela pazartesi kaç öğretmen ve öğrenci pozitif veya temaslı olduğu için okula başlayamayacak...
Bilen var mı?
HP Milletvekili Tolga Atakan, yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala hâlâ eğitime ilişkin planlamanın kamuoyuyla paylaşılmamasını eleştiriyor ve “Anlıyoruz ki eğitime dair en ufak bir planlama yok. Açın gözünüzü uyandırın canınızı” diyor.
Öğrenciyi okula taşıyacak toplu taşımacılar da dertli...
Onlar da “hükümet edenlerin, ‘öğrenci taşınamayacak, taşımacı sokağa çıkacak’ gibi bir derdi yok” diyor...
Muhalefet, 'hükümet çöktü ve yaşanan zorluklarda halk yalnız bırakıldı' açıklamasında bulunuyor. Bunu söylemek için muhalefet olmaya gerek var mı?
TKP-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, dünyada şu anda sadece Covid-19 pandemisi yanında ruhsal bozuklukların da arttığını hatırlatıyor.
Kafayı da bozuyoruz artık...
Tarihin kendine muhalif ilk hükümetinin milletvekillerinden Aytaç Çaluda, Lefke yolu için birkaç tarih verildiğini, bunlardan son olarak Haziran-Temmuz dendiğini ancak bir hareket göremediklerini söylüyor...
7 - 8 yıl oldu diyor sonuç yok...
Muhalefet ise artık hükümeti eleştirmiyor, resmen dalga geçiyor...
HP Milletvekili Erek Çağatay, hükümet birbiriyle çelişen kararlar alıyor, ülkeyi de krizi de yönetemiyor “Hükümetin ismi var cismi yok” diyor...
UBP'li Zorlu Töre, tüzük kurultayının anayasaya aykırı olduğunu öne sürüyor. “Saner, hukukun üstünlüğüne inanmıyor! diye çıkışıyor.
Hasan Taçoy başka bir alemde, Faiz Sucuoğlu başka alemde...
Ve en kötüsü Başbakan Saner alemler üstü bir boyutta geziyor...
Erhürman'ın dediği gibi derebeylikler oluşmuş hükümetin içinde herkes bir alemde...
Varsa yoksa kurultay...
Ersan Saner'e bakınca bazen rahmetli İrsen Küçük dönemini hatırlıyoruz...
Başbakan olarak girdiği seçimden vekil bile seçilemeden çıkmıştı...
Yukarıda ülkenin bazı sorundan bahsettik...
Bunlar devede kulak tabi...
Başbakanı bu sorunlar üzerine eğilmeye, kurultay hesaplarına biraz ara vermeye davet ederiz...
Yoksa kendi sonundan öte ülkenin geleceği bizleri çok daha fazla üzüyor...
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Kendisi temaslı aile yakınları pozitif olan bir yakınımızın Sağlık Bakanlığı ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı bizimle...
Vaka sayıları artıyor. Belki de bir gün hepimiz koronavirüse yakalanacağız..
Peki biz neler bekliyor?
İşte okur mektubu...
“Sayın Özadam,
İlk bakışta dünya genelinde basından gördüklerimize kıyasla koronavirüs ile mücadele konusunda ortalamanın üstünde olduğumuzu söyleyebilirim.
Ailenizden birinin test sonucu pozitif çıktığında makul sürede bakanlıktan aranıyorsunuz. Çağrı merkezi gayet başarılı bir şekilde tüm bilgilerinizi alıyor ve izleyeceğiniz yolu tane tane anlatıyor.
Açıkçası kamudan beklenmeyen bir performans görüyoruz...
Daha sonra temaslı ekibi arıyor ve tek tek tüm temaslılarınızın bilgilerini alıyor. Bu noktada bakanlık görevini yapıyor, eksik bilgi verirseniz günahı sizin boynunuza.
Sabah erkenden Pandemi hastanesine geçiyorsunuz muayene için.
Çocuk hastalara bakan doktor sayısında bir eksiklik olduğu görülüyor. Bu da biraz acele bir muayeneye ve sıra beklemeye sebep oluyor.
Ancak pandemi hastanesinin büyük bir nimet olduğunu görüyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorsunuz.
Temaslılar Fuar alanında sadece pozitiflere hizmet veren bölüme gidiyor. Güvende kal bileklikleri takılıyor. Fazla sıra yok bekleme yok.
Daha sonra PCR testleriniz yapılıyor ve ev karantinasına ya da isteğinize göre otele geçiyorsunuz.
Diğer PCR yapılacak günleriniz hakkında bilgilendiriliyorsunuz.
1102 bakanlığın telefon hattı da sorularınızı cevaplıyor ve yardımcı oluyor. Bu numaraya ulaştığınızda biraz beklemeyi göze alıyorsunuz...
Sonuç olarak durumu ağır olmayanlar ve karantina sürecini evde geçirenler için devlet elinden geleni yapıyor.
Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz.
MESAJ KUTUSU
Sayın Ünal ÜSTEL, Kalkanlı Yaşam Evi’nde kalan yaşlılar aylık bin TL masraf olarak da 250 TL ödeme yaparken masrafların da bin TL’ye çıkarıldığından haberiniz var mı? O parayı ödeyemeyecek aileler var birçoğu da ayrılma kararı almayı düşünüyor alınan paraların nereye gittiğini bir araştırmanız isteniyor…
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Sayın Kubilay ÖZKIRAÇ, Kıb-Tek’de onur mücadelenizi dikkatle izliyoruz ama son 4 ayda sorgusuz sınavsız alınan 26 kişi de kurumun maliyetlerini epey yükseltti. Alınanlar hangi siyasilerin yakınlarıydı, bunların peşine düşüp deşifre etmekte yarar var değil mi?
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Sayın İbrahim BENTER, Vakıflar İdaresi’nde borazanını öttüremeyen bazı siyasilerin sizi o görevden almak için harekete geçtikleri söylenmeye başladı. Bakalım büyükelçinin ziyaretinden sonra da buna cesaret edebilecekler mi? Bir de geçmişte yapılan yolsuzlukları masaya yatırırsanız güzel bir amme hizmeti yapmış olacaksınız…
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Sayın Okyay SADIKOĞLU, bazı partili arkadaşlarınız yerel seçimler için yaptığınız ataklar konusunda sizin DP’nin değil de UBP’nin asli üyesi olduğunuzu belirten mesajlar göndermeye başladılar. Yanlış anlaşılmalara neden olmamak için küçük bir açıklama iyi gelecektir…
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Sayın Bertan ZAROĞLU, Millet partisi isminin bir takım hukuki sorunlar yaratabileceği konuşunda yorumlar yapılmaya başlandı. Bir de bazı yakın dostlarınız Millet değil de Cumhur partisi adını kullanırsanız daha iyi olacağını söyleyen mesajlar gönderiyor…
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Sayın Fuat TOPALOĞLU, böyle sıkı bir dönemde yüzde 45 zam kararı çok da elle itilecek bir mesele değil. Bu arada inat edip de öğrenci taşımacılığını durdurursanız bundan en fazla gençler ve aileleri olumsuz etkilenecek. Biraz da insaf etmek gerek değil mi?
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Sayın Halil CAMBAZOĞLULARI, 1 Milyon 50 binlik piyango ikramiyesini bir banka kanalıyla değil de gidip şahsen almanız büyük bir cesaret örneğiydi. Bakalım yıllardan beridir sizi aramayan kaç kişi kuyruğa girecek? Bu devirde güzel para afiyet ve sağlıkla kullanırsınız inşallah…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, kurultay yapılacak mı yapılmayacak mı kimsenin net bir bilgisi yok ancak konuşulacak bir şey varsa da şimdiden konuşmak çok daha iyi olacaktır. Özellikle tehdit suçlaması konusunda detaylı bir açıklama yaparsanız perde gerisinde yaşananları kamuoyu da öğrenmiş olur…
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Sayın Cemal ÖZYİĞİT, parti içinde genç bir kesimin partinin yenilenmesi ve gençleşmesi için bazı gizli toplantılar düzenlediğini biliyor muydunuz? Bu arada TKP’li dostlarınız da eleştiri dozunu hayli artırdılar haberiniz olsun istedik…
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Sayın Mustafa Kemal GÖKERİ, pek kıymetli eşinizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Tanrı’dan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…