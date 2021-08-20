Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Çalışan ve icraat yapmak için çırpınanları bir kenara koyuyoruz…
Ama genelde hepsinin akıl fikri 24 Ekim’de yapılacak olan UBP kurultayında!
Adaylar aşağı yukarı belli…
Belli olmayan hangisinin aday olup olmayacağı!
Zira bazılarının aday olacak gibi görünmesi tamamen duygusal…
Son dakika tekliflerini bekliyorlar!
Medyayı da kullanarak kendileri sürpriz aday olarak göstermeye çalışanlar da var…
Onların gözü kurultay sonrası şekillenecek olan yeni kabinede!
Kimi koltuğu kesinleştirmeye çalışırken kimi de koltuk pazarlıkları yapıyor perde gerisinde…
Çünkü birçoğuna vekillik yetmiyor!
O makama oturacaklar bir kere…
Her sabah evin önüne makam arabası gelecek!
Şoför arka kapıyı açacak içeri girsin diye…
Bakanlığa gidince de çalışanlar ayakta karşılayacaklar!
Kapının önünde de yığınla vatandaş işlerini yapmaları için kendisini bekleyecekler…
Bakan olarak birçok açıklama yapıp gazete haberleri hep kendilerinden bahsedecek!
Vekil olmak yetmiyor çünkü…
Onlara göre vekillik hiçbir şey ama bakanlık çok şey!
…
Onun içindir…
UBP kurultayı bitmeden kimsenin icraat yapmaya filan niyeti yok!
Devekuşu gibi başlarını toprağa gömdüler kendi alemlerinde makam savaşı veriyorlar…
Ülkenin çoğunluğu pandemi nedeniyle oluşan olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle inim inim inlerken onlar sanki başka dünyada yaşıyorlar!
Hiç de utanmadan insanların yüzüne pişmiş kelle gibi gülerek çıkıp vaatlere devam ediyorlar…
Biz bu durumlarda hep müstahakız deriz ama hiçbirşey de değişmez!
Tek bir icraata imzalarını atmazlar ama bir çoğu yine o makamları işgal etmeye devam ederler…
Onlar kasaba politikacılarıdır kendilerine oy veren de kasaba ahalisi!
Bu kadar basit ancak o kadar da düşündürücü…
Kurultaya dönersek;
Gerçekten biz de çok merak ediyoruz sonucu…
Önce adayları!
Sonra da son dakika gelişmelerini…
Hatta olabilecek müdahaleleri!
Ama şu gerçek var ki kurultay bitmeden icraat olmayacağından dertler de bitmeyecek…
Kaderimiz böyle mi nedir artık o da bilinmez!
…
Aslında artık kurultay bir yana genel seçimler konuşulsun…
Hükümetin durumu ortada!
Birbirlerine kafa tutuyorlar ama kimse de hadi ben artık yokum diyemiyor…
Çünkü ardından seçim var ya!
Kimin ne olacağı bile belli değil…
İçlerinde böyle bir korku var hepsinin de!
Barajı geçip geçmeyecekler bile meçhul…
Bu nasıl yönetim anlayışıdır insan hayretler içinde kalıyor!
Bu azınlık hükümeti gitmiyor işte…
Eğer beceremiyorsan iradenin önünü açıp sandıklara gideceksin!
Vatanseverlik de yurtseverlik de bunu gerektirir çünkü…
Seçim öncesi atıp tutmadınız mı biz gelince her yer güllük gülistanlık olacak diye!
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MESAJ KUTUSU
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Sayın Hüseyin AYKUT, önceki akşam kalabalık bir arkadaş topluluğuna veda yemeği vererek kendileriyle kucaklaşmışsınız. Bu arada davetli olmayanlar da sitem mesajları gönderiyor haberiniz olsun istedik. Emeklilik yaşamınızda sağlık ve mutluluklar dileriz…
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