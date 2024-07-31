TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin, “Türk milleti olarak 85 milyon hep beraber, dün akşam karşılaştığımız siyasi cinayet dolayısıyla İsrail hükümetini, bu barbar saldırıyı, bu terörist saldırıyı lanetlediğimizi bir kere daha bütün açıklığıyla ilan ediyoruz." dedi.

Kurtulmuş, El Cezire Arapça’nın canlı yayınında Haniye'nin İran'da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Bütün İslam dünyası, insanlık infial halindedir. Böylesine insanlık dışı bir saldırının kabul edilmesi mümkün değildir. Bütün gücümüzle, Türk milleti olarak 85 milyon hep beraber, dün akşam karşılaştığımız siyasi cinayet dolayısıyla İsrail hükümetini, bu barbar saldırıyı, bu terörist saldırıyı lanetlediğimizi bir kere daha bütün açıklığıyla ilan ediyoruz. İsmail Heniyye kardeşimizin şahsında bütün Filistinli şehitleri saygıyla, rahmetle anıyoruz. On aydır devam eden böylesine vahşi saldırılara rağmen Gazze Şeridi'nde, dar bir alanda bütün yokluklarla mücadele eden kahraman Gazzeli kardeşlerimizi saygıyla selamlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin hiçbir uluslararası kuralı tanımadığını belirtti.

Netanyahu'nun ABD Kongresindeki yalan şovunun defalarca ayakta alkışlanmasının, "Orta Doğu'da istediğin suçu işleyebilirsin, ben bütün gücümle senin arkandayım." mesajı olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu görüntünün demokrasi, insan hakları, uluslararası değerler adına fevkalade “çirkin” olduğunu ve İsrail'e Orta Doğu'daki saldırganlığını devam ettirmesi konusunda “büyük cesaret” kazandırdığını dile getirdi.

Kurtulmuş, bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Biz Filistinli bütün grupların birleşmesini ve Filistinli grupların yekvücut olarak bu siyonist işgale karşı mücadele etmesini yıllardır savunuyoruz. Ayrıca Netanyahu, 24 Temmuz'da ABD Kongresinde konuşturulacağı gün biz Sayın Mahmud Abbas'ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda konuşturmak ve aynı zamanda İsmail Heniyye'yi de Mecliste misafir olarak ağırlamak arzusundaydık. Ama Sayın Abbas'ın programı dolayısıyla bu gerçekleşmedi. Önümüzdeki günlerde inşallah bir aksilik olmazsa Sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna davet edeceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde, milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak. Ayrıca bu toplantıya Türkiye'deki uluslararası camianın mensuplarını da davet edeceğiz. Türkiye'de misafir olan Gazzeli, Filistinli misafirlerimizi davet edeceğiz. Böyle bir programın hazırlığı içerisindeydik. Tabii dün akşam karşılaşmış olduğumuz bu ağır tablo karşısında bu programları daha kuvvetli, daha önemli hale getirmek için elimizden geleni yapacağız."