Lefkoşa, 16 Mart 23 (TAK): Aleyhinde Almanya makamları tarafından uluslararası tutuklama emri bulunan Kürt siyasi sığınmacının dün sabah, Larnaka Havalimanı’nda Rum polisi tarafından tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 48 yaşındaki Kürt kökenli şahsa Güney Kıbrıs tarafından siyasi sığınmacı statüsü verildiğini, ancak Almanya polisine göre şahsın, terör örgütü üyeliği nedeniyle 10 yıla varan hapis cezası öngören bir davada şüpheli olduğunu, bu nedenle de Rum polisi tarafından havalimanında tutuklandığını yazdı.

Haberde, tutuklunan şahsın gün içerisinde Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı ifade edildi.

(GE/GÜL)