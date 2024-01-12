Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Kuri deresiyle ilgili skandalın arkasından kara para aklama olayı çıktığı ifade edildi.

Olayın arkasında muhtemelen büyük bir yolsuzluk ve kara para aklama olayı olduğu konusunda dün Rum Meclisi Denetim Komitesinde ifşaatlarda bulunulduğunu ve Kuri deresiyle ilgili skandalın bu ifşaatların ardından “hayal edilemeyecek boyutlara” ulaştığını yazan Haravgi gazetesi, Yolsuzluk Karşıtı Birim ile Kara Para Aklama Birimi MOKAS’ın olayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü kaydetti.

Rum Meclisi Denetim Komitesinin dünkü toplantısında Sayıştay’ın raporunun ele alındığını kaydeden gazete, raporda Kuri deresindeki suyun başka bir yere yönlendirilerek bunun Limasol’a bağlı “Siligu” (Silifke) ile Trimiklini köylerindeki yasadışı balık çiftliği tesislerine taşınması ve bir devlet toprağının da özel çıkarlar için tahsis edilmesiyle ilgili suçlamaların yer aldığını belirtti.

Gazete 11 yetkili devlet biriminin gerek ihmalden, gerek de yasadışı faaliyetler nedeniyle bunları önlemek konusunda başarısız olduğunu da ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Trimiklini ile “Siligu” (Silifke) köylerinde 11 devlet biriminin de müdahil olmasıyla yasadışı balık çiftliği tesisleri ve lüks tatil köyleri meydana getirilmesiyle birlikte 15 yıldır söz konusu bölgede meydana gelenlerin “emsalsiz bir skandal” teşkil ettiğini yazarken, Politis ise haberinde, söz konusu köylerde meydana gelen yasadışı kalkınma faaliyetleriyle ilgili cezai sorumluluklar olup olmadığına karar vermek konusunda artık topun Hukuk Dairesinde olduğunu ekledi.