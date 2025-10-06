Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

ABD'de federal hükümetin kapanmasına ilişkin endişelere karşın, ülkede iş gücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri Fed'e ilişkin "güvercin" beklentileri güçlendiriyor. Bu durum küresel piyasalarda risk iştahının yüksek kalmasını sağlıyor.

Hükümetin kapanması dolayısıyla geçen hafta Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) hem haftalık işsizlik maaşı başvurusu verilerini hem de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklamadı.

Analistler, ABD'de geçen hafta özel sektör tarafından açıklanan istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerini desteklediğini ancak enflasyon verisinin de açıklanmaması durumunda bankanın yol haritasına ilişkin belirsizliklerin artabileceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt düzenlediği basın toplantısında, kapanmanın ekonomik sonuçlarının her geçen gün arttığını vurguladı. Ayrıca, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ayrı ayrı sunduğu hükümetin kapanmasını sona erdirebilecek geçici bütçe tasarıları Senato'da yeterli oyu alamadı.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 50'ye düşerek beklentilerin altında kaldı. S&P Global hizmet sektörü PMI verisi de eylülde bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalışla 54,2'ye indi.

Makroekonomik verilerin yanında Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz oranlarının daha da düşürülmesi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise Bankanın görevini yerine getirmesi için yeterli bilgiye sahip olduğunu belirtti. Fed'in bu hafta yayımlayacağı toplantı tutanakları da piyasaların odağında yer alacak.

Altının onsu, bugün, Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ve ABD'de federal hükümetin kapanması sonrasında yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle 3 bin 945,1 dolarla rekor tazeledi. Şu sıralarda altının onsu cuma günkü kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 3 bin 929 dolar seviyelerinde bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla 4,15 seviyesine çıkarken, dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, kasım ayında üretimi beklentiler dahilinde günlük 137 bin varil artırma kararı aldı. Brent petrolün varili ise şu sıralarda yüzde 1,6 artışla 65,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, 137 bin varilin ılımlı bir artış kararı olduğunu ve bunun da petrol fiyatlarını desteklediğini söyledi.

New York borsasında cuma günü pozitif bir seyir izlendi.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,51 artarken, S&P 500 endeksi yatay seyretti. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,28 azaldı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

- Avrupa borsaları Almanya hariç yükseldi

Avrupa borsalarında cuma günü Almanya hariç pozitif bir seyir izlendi. Bölgede Rusya ile artan gerilim yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Öte yandan Fransa'da, François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurdu.

Analistler, bölgedeki siyasi gelişmelerin Avrupa borsalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 geriledi.

Bölgede, eylülde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2 puana, hizmet sektörü PMI da 51,3'e yükseldi.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,18 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı.

- Asya'da Nikkei 225 endeksi rekor seviyeyi gördü

Asya'daki gelişmelere bakıldığında Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi Sanae oldu.

Parti içi liderlik seçimlerinin ardından iktidar partisinin lideri olan Takaiçi'nin "Japonya'nın yeni başbakanı" olması bekleniyor.

Takaichi’nin Japonya Merkez Bankası’ndan (BOJ) genişleyici para politikasını sürdürmesini isteyebileceğine yönelik öngörülerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi 47.976,98 puanla rekor seviyeyi gören Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 4,7 değer kazandı.

Analistler, Takaiçi'nin mali genişleme taraftarı ve zayıf kur savunucusu olduğunu belirterek, bu durumun Japonya borsasını daha fazla destekleyebileceğini belirtti. Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi 1 Ağustos'tan bu yana ilk defa 150 seviyesinin üzerine çıktı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise kapanışa yakın yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Asya'da Güney Kore ve Çin'de tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

- VİOP akşam seansında yükseldi

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,02 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında yüzde 0,5 yükseldi

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 41,6888'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 41,6900'da seyrediyor.

Analistler, bugün Türkiye’de reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekim Sentix yatırımcı güven endeksi ile perakende satışlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının da pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti