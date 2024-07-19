Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki teknik sorun, dünya genelinde havacılık sektöründeki aksamalar yanı sıra başta bankacılık olmak üzere diğer birçok sektöre etkisi nedeniyle hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Sabahın erken saatlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen iletişim kesintisi haberlerinin ardından ABD ve Avrupa'daki birçok ülkede havacılık, bankacılık, medya ve diğer birçok sektördeki bilgisayar sistemlerinde kesintiler yaşandığı, yerel medya kaynaklarınca rapor edildi.

Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike şirketinin sistemlerindeki sorundan en çok etkilenen ülkeler arasında olan Avustralya'da birçok eyaletteki marketler ve benzin istasyonları kapanırken sorunun havacılık, bankacılık ve medya sektöründe yol açtığı aksaklıkların devam ettiği belirtildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sistemlerde yaşanan sorunun kritik altyapı sistemlerinin işletimini etkilemediğini söylerken bunun çözümü için siber güvenlik şirketiyle ortak çalıştıklarını açıkladı.

Yerel kaynaklar, ülke çapındaki birçok havalimanında, elektronik ekranlarda herhangi uçuş bilgisinin olmadığını rapor ederken, hava yolu şirketleri personelinin işlemleri manuel yapmaya çalışması nedeniyle yoğunluk yaşandığını ve uçuşlarda uzun gecikmeler olduğunu aktardı.

- ABD

ABD merkezli birçok hava yolu şirketinin de kesintiden etkilenmesi nedeniyle çok sayıda yolcu haritaları kontrol etmek, rezervasyon yapmak ve araç çağırmak için uygulamalara erişim sağlayamadı.

Dünya genelini etkileyen teknik aksaklık nedeniyle ABD'de AT&T, T-Mobile ve Verizon gibi uygulamalarını kullananlar, sıkıntılarla karşılaştı.

ABD'nin Alaska eyaletinde ise 911 acil yardım hattında iletişim kesintisi yaşandığı kaydedildi.

- Yeni Zelanda

Bankacılık sisteminin en çok etkilendiği ülkeler arasında olan Yeni Zelanda'da süpermarketlerin, çevrim içi de dahil, mağazalarında "teknik sorunlar"ın devam ettiği belirtildi.

Söz konusu marketlerin daha çok ödeme noktalarında sorun yaşandığı, bankalar da ise müşterilerin çevrim içi bankacılık hizmetlerine ve uygulamalarına ulaşmada aksaklık yaşandığı rapor edildi.

Yerel medya kaynakları, ülkedeki bazı havalimanlarında da yaşanan sorundan ötürü yoğunluk yaşandığını kaydetti.

- Hindistan

CrowdStrike sistemlerinde yaşanan aksaklık Hindistan'da da birçok uçuşta gecikmelere yol açarken; bankalar, telekom şirketleri, TV ve radyo yayıncıları da dahil olmak üzere birçok sektörü etkilemeye devam ediyor.

Kesintinin, IndiGo, Akasa Airlines ve SpiceJet dahil olmak üzere birçok hava yolunun rezervasyon ve check-in hizmetlerinde yol açtığı aksaklıklar nedeniyle havalimanlarında manuel check-in ve biniş işlemleri yapılıyor.

- Pakistan

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'da Microsoft Azure bulut sisteminde yaklaşık 25 farklı kesinti rapor edildi.

Ülkede, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde 13 ayrı kesinti veya aksaklık görüldüğü kaydedildi.

- Tayland

Tayland basınına göre, Asya'daki transit hava yolu ulaşım ağı merkezlerinden biri olan Bangkok'taki havalimanında durum "kaos" olarak nitelendirilirken havayolu şirketlerinin yolcu işlemlerini manuel olarak yapmaya çalışması uçuşlarda büyük çaplı aksaklıklara yol açıyor.

- Singapur

Singapur'da posta hizmeti sağlayan SingPost da küresel kesintiden etkilendiğini açıklayarak müşterilerinin gönderilerini takip edemediğini belirtti.

SingPost, yaptığı açıklamada, "Durumun neden olabileceği rahatsızlıklardan ötürü özür dileriz. Sorun giderilene kadar göstereceğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz." ifadesine yer verdi.

- Malezya

Malezya'daki demir yolu operatörü KTMB de biletleme sistemi ve müşteri hizmetlerinde teknik aksaklıklar yaşandığını duyurdu.

KTBM, sosyal medya hesabından, "Restorasyon çalışmaları sürüyor. Sebep olunan rahatsızlık nedeniyle özür dileriz." denildi.

- Polonya

Polonya'nın en büyük konteyner terminali olan kuzeydeki Gdansk kentindeki Baltık Hub Konteyner Terminali, sorundan etkilenen altyapılardan biri oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Baltic Hub'da, terminal operasyonlarını engelleyen küresel bir Microsoft işletim sistemi kesintisiyle mücadele ettiğimizi bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Baltic Hub, şirketlerden limana konteyner göndermemelerini istedi.

- Microsoft hizmetlerine erişimde aksaklık

Microsoft ise söz konusu iletişim sorunun ardından yaptığı açıklamada, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklık yaşandığını ancak sorunu hafifletici önlemler alınmaya devam edilirken hizmetlere erişimde iyileşme görüldüğünü bildirdi.

Microsoft 365'in internet sitesindeki açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.

Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden ötürü depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.

Microsoft’a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası dünya çapında havalimanları dahil işletmeleri etkileyen aksaklıklar yaşanmıştı.