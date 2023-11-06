Kumyalı köyünde geçtiğimiz gün çok sayıda köpek zehirlenerek öldürülmüştü. Meseleye ilişkin kamera görüntülerine ulaşılmıştı. Yerlere zehirli yiyecekler döken van tipi pikap araç olduğu görüntülerde tespit edilmişti.

Aracın görüntülerde tespit edilmesine karşın polisin zanlıyı halen daha tespit edememesi köylülerin kafasında soru işaretlerine neden oldu.

Kumyalı köyünde yaşayan vatandaşalar olayla ilgili şu yorumları getirerek polisten yardım istedi.

Sezgin Erzurumlu: “Bu bir cinayettir. Her yerde kamera görüntüleri vardı. Polise verildi. Neden hala daha ilgili şahıs yakalanamadı?”

Bayram Bağrıkaralı: “Gerçekten bunu yapan insan olamaz. Kamera görüntüleri ortadadır. Fakat sonuç yok.”

Evren Gündoğar: “İnşallah en kısa sürede polisimiz ilgili şahsı tespit eder. Adalet huzuruna çıkartır.”

Haber: Ergün Yahat