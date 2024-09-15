Girne’de ise, 7-11 tarihleri arasında kumarhanede bulduğu cüzdanı çalarak, bankamatik kartıyla harcama yapan şahıs tespit edilerek, tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, S.Ö.’nün (K-21), sandalyede bulunan bir şahsa ait cüzdan içerisindeki bankamatik kartını aldığı ve ardından 2 bin 194 TL’lik harcama yaptığı kaydedildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahsın Girne’de tespit edilerek tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.