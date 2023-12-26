“Kültürün Işıkları” cumartesi günü İlkay Adalı’yı sanatseverlerle buluşturacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ile geçen yıldan başlayarak sürdürdüğü iş birliği kapsamında ülke sanatçıları ile eserlerini tanıtmaya devam ediyor.

Dairenin koordinasyonuyla Kültür Dairesi’ne bağlı Milli Kütüphane ve Halk kütüphanelerinde hazırlanan “Kültürün Işıkları” isimli televizyon programı, BRT TV1’de, cumartesi günleri saat 12.00’de sanatseverlere sunuluyor.

BRTK’nın geçen hafta pazar günü yayınladığı Kültürün Işıkları isimli televizyon programının konuğu, emekli edebiyat öğretmeni ve araştırmacı u azar Gülgün Serdar olmuştu.

Belgesel formatındaki “Kültürün Işıkları” programı, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun ülke sanatçılarını ve eserlerini kamuoyu ile daha sık buluşturma ve ülke değerlerini kayıt altına alarak, geleceğe taşıma amacıyla ortaya çıktı.

Kültürün Işıkları, 30 Aralık Cumartesi günü, BRT1 ekranlarında saat 12.00’de şair İlkay Adalı’yı sanatseverlerle buluşturacak.