“Kültürel zenginliğimizle devletin gelişmesi için çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 1. Çiğ Köfte Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Boğaz Piknik Alanı'nda dün gerçekleşen festivalde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat’taki depremde Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri rahmetle andı, ailelere sabırlar diledi.

İsias Davası’nda devletin ailelerin yanında olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Acıları acımızdır, onları hiçbir zaman unutmayacağız. İsias ortak davamızdır. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelip yerleşenlerle birlikte ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, kültürel zenginlikle devlete inanarak mücadelenin sürdürüldüğünü dile getirdi.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesinde başı dik olarak vatan ve bayrak sevgisiyle inancını yitirmeden her zaman Türkiye’ye güvendiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından Kıbrıs Türkü’nün barış, huzur ve güven içinde yaşamaya başladığını kaydetti.

Ambargo ve izolasyonlara karşı ekonomik yapıyı güçlendirmenin kolay olmadığını anlatan Tatar, turizm, eğitim ve tarımda refah düzeyinin artırıldığını aktardı.

Adıyaman’dan gelip, Kıbrıs Türkü ile kaynaşan ve ülkenin gelişmesi için çalışanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “İyi ve kötü günde birlikte olduk, olmaya devam edeceğiz. Beraber yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Federasyon temelinde çözümle Kıbrıs Türkü’nün anavatan Türkiye’den kopartılmak istendiğini, garantörlük ve askeri varlığının sona ereceğini belirten Tatar, “İki devletin gerisine düşmek yok. Egemenliğimizi talep ediyoruz. Egemenlik, bu topraklarda yıllardır verdiğimiz mücadele ve uluslararası antlaşmalarda bize verilen bir haktır.” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğuna işaret eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ambargoların kaldırılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısı yaptığını hatırlattı.

Türkiye’nin bulunmadığı Avrupa Birliği içinde Birleşik Kıbrıs ile Kıbrıs Türkü’nün asimile edilerek tehlikeli bir maceraya sürüklemeye çalışıldığını belirten Tatar, “Bu duruma karşıyız, hakkımız devlet sahibi olmaktır.” dedi.

Meclis'in açılamaması ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, siyasi rant elde etmek ve kriz çıkarmak için çalışma yapıldığını ancak memleketin hizmet beklediğini ve seçim vaktinin gelmediğini kaydetti.