Animasyon filmi The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim için Warner Bros. Animation'la ortaklık kuruyor.

Film, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule'de tasvir edilen kale olan Miğfer Dibi'nin arkasındaki kanlı destanı ve onuruna çok para harcayan Rohan'ın efsanevi Kralı Helm Hammerhand'i tasvir edecek.

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü'nün senaryosuyla Oscar kazanan Philippa Boyens projeye danışmanlık yapıyor.