Uzay Menekay ve Havva Özdemirağ'dan büyüleyici performans

Lefkoşa’nın tarihi merkezinde Bayram’ın 3.günü Havva Özdemirağ ve Uzay Menekay'ın yer aldığı akustik performans dinleyicileri tarafından büyük beğeni topladı. Vokalde Uzay Menekay ve Havva Özdemirağ'ın, gitarda Ahmet Gürkut'un yer aldığı ve Cajon da ise Doğuş Ferit'in performans göstermiş olduğu akustik gece dinleyicilerini büyüledi. Gece boyunca 80ler ve 90lardan günümüze kadar en beğenilen şarkıları dinleyicilerine kavuşturan genç müzisyenler, yaz boyunca akustik performanslarının devam edeceğini de ekledi.

Farklı bir soluk yaratmak adına yakında müzik piyasasına 'Geceye Bırak' isimli grupları ile giriş yapacak olan genç müzisyenlerimiz ilk single çalışmaları ile çok yakında dinleyicilerine kavuşacağını belirtti. Yakın zamanda sahne almaya başlayacak olan 'Geceye Bırak' grubunda Fikri Eryılmaz (Gitarist), Ahmet Gürkut (Gitarist), Uzay Menekay (Vokal), Osman Dikişci (Bas gitar) ve Özdemir Özdoğdu (davul) performans sergileyecektir.