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Türk kahvesi belgeselle anlatılacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'da iki yıl önce açılan ve Anadolu'da 500 yıllık geçmişe sahip kahve kültürüne ışık tutan Türkiye Kahve Müzesi'nde çekim yapan Ukrayna'nın ulusal televizyon kanalı, Türk kahvesinin tarihini ülkede tanıtacak.

23 Mayıs 2021 Pazar 22:28
Türk kahvesi belgeselle anlatılacak
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Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde safrandan kahve yapan Semih Yıldırım'ın, yıllardır edindiği tecrübe ve birikimlerle oluşturduğu Türkiye Kahve Müzesi, kahve kültürünü ve tarihini ortaya çıkarıyor.
Anadolu'nun birçok bölgesinde farklı şekillerde yapılan kahvelerin ikram edildiği müzede, kahve yapımında kullanılan 100-150 yıllık cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavaları, terazi, tahta kaşık, su küpü ve şeker kapları sergileniyor.
Müzede yapılan "Burçak", "Zingarella", "Tarz-ı Hususi", "Mırra", "Nohut", "Cilveli", "Şehzade", "Hilve" ve "Dibek" gibi çeşitli kahveler, kokularıyla ziyaretçilerini keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.
Türk kahvesinin tarihi, yabancı ülkelerin de ilgisini çekiyor.

Kahvenin hikayesini tanıtmak amacıyla Safranbolu'ya gelen Ukrayna'nın 1+1 televizyon kanalından sunucu Nelly Kovalska, muhabir Igor Netudykhatkin ve kameraman Roman Kriukov, Türk kahvesini gelecek kuşaklara aktarmak ve turistlere tanıtmak amacıyla oluşturulan, 2 yılda binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin gezdiği müzede çekim yaptı.

"SAFRANBOLU'DA ÇOK GÜZEL AĞIRLANDIK"

Muhabir Igor Netudykhatkin, Safranbolu'da çok güzel ağırlandıklarını söyledi.
Ukrayna'da kahvenin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Netudykhatkin, "Projemizin amacı, Ukrayna'da Türk kahvesinin hikayesini anlatmak. Bizim için burada bulunmak heyecan verici. Müzede çeşitli kahve fincanları ve değirmenleri gördük. Çok mutluyuz" dedi.

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Netudykhatkin, Safranbolu'da bulunmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade ederek, müzede kahveyle ilgili çok şey öğrendiklerini kaydetti.

"MÜZEDE TÜRK KAHVESİNİN ÇEKİRDEKTEN FİNCANA YOLCULUĞU ANLATILIYOR"

Semih Yıldırım da 2 yıl önce kurulan Türkiye Kahve Müzesi'nin ülkedeki ilk ve tek kahve müzesi olduğunu ifade etti.
Müzede Türk kahvesinin çekirdekten fincana yolculuğu ile kahvenin yapılış aşamasında hangi ekipmanların kullanıldığının anlatıldığını aktaran Yıldırım, misafirlere kahvenin tarihi ve kültürü hakkında önemli bilgiler verdiklerini söyledi.
Yıldırım, "Amacımız, kültürümüzün çok önemli bir parçası olan Türk kahvesini daha geniş kitlelere doğru şekilde tanıtarak, gelecek kuşaklara doğru anlatılmasını sağlamak. Müzeyi bu amaçla kurduk. 2 yıldır da çok ciddi ilgi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'DAN GELEN EKİP, TÜRK KAHVESİYLE İLGİLİ BİLGİLER ALDI"

Ukrayna televizyonunun kendileriyle program yapmak için irtibata geçtiğini anlatan Yıldırım, kendilerinin de memnuniyetle onları misafir edeceklerini söylediklerini dile getirdi.
Yıldırım, Ukrayna'dan gelen ekibin, hem Safranbolu'yu hem müzeyi tanıttıklarını hem de Türk kahvesiyle ilgili bilgiler aldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Biz de onlara bu bilgileri verdik. Türk kahvesinin Ukrayna'da da tanıtılması konusunda kendi haber kanallarında bunları paylaşacaklarını ve böyle bir program yaptıklarını söylediler. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Zaten aradığımız şey de bu. Türk kahvesi geniş kitlelerce ne kadar çok tanınırsa biz o kadar mutlu oluyoruz. Ukrayna'da da böyle bir şeyin olması, bizi gerçekten çok memnun etti. Onları ağırlamaktan onur duyduk."

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