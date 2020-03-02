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Tiyatro Günleri Etkinlikleri ''Kondela'nın Sessizliği “ oyunuyla devam edecek

Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri 3 Mart (salı) ''Kondela'nın Sessizliği“ oyunuyla devam edecek

Tiyatro Günleri Etkinlikleri ''Kondela'nın Sessizliği “ oyunuyla devam edecek

Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri 3 Mart (salı) ''Kondela'nın Sessizliği“ oyunuyla devam edecek

02 Mart 2020 Pazartesi 11:02
Tiyatro Günleri Etkinlikleri ''Kondela'nın Sessizliği “ oyunuyla devam edecek
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Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri 3 Mart’ta ''Kondela'nın Sessizliği“ oyunuyla devam edecek.

Kondela'nın Sessizliği oyununun özet cümlesi, ''var gibi olmak değil,var olmak''tır denebilir... Ve oyun da bu cümleden ilerlemektedir.

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Oyunun konusu: Kondela ünlü sayılan, sevilen bir aktristtir. Eşi, çocuğu ve başarılı iş yaşamıyla herkesin gıpta ederek takip ettiği bir sanatçıdır. Yoğun çalışma günlerinden birinde asistanı Kondelayı yeni güne hazırlamak için gelmiştir. ama Kondela konuşmuyordur!! Hemşire ona yardımcı olacaktır....

20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesi’nden (0392 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebiliyor.

Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri Mart Ayı Programı şöyle:

5 Mart ”Buzlar Çözülmeden”
10-12 Mart ”Kadın”
24 Mart ”Memurin Faslı”
26 Mart ”Deli”

Anahtar Kelimeler:
Kondelanın Sessizliği
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