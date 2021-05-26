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Seramikçilerin “kusurlu güzelliğe övgü” sergisi Pazartesi açılıyor

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin geleneksel dernek üye sergisi bu yıl “Kusurlu Güzelliğe Övgü” ismiyle 31 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:15
Seramikçilerin “kusurlu güzelliğe övgü” sergisi Pazartesi açılıyor
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Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği XII. Dernek Üyeleri Sergisi’nde 15 seramik sanatçısı yer alıyor. Sergide sanatçıların, “Kusurlu Güzelliğe Övgü” konsepti altında özgün konuları kendi sanatlarıyla bütünleyerek ve farklı seramik pişirim teknikleriyle harmanlayarak ürettikleri eserleri yer alacak.

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Dernek başkanı Semral Öztan; “Kusurlu Güzelliğe Övgü” isimli seramik sergisi ve derneğin faaliyetleriyle ilgili yaptığı açıklamada “Sanat, içinde bulunduğu çağın özelliklerini taşıyan sürekli yenilenen kültürleri yaşayan ve kaynaştıran bir olgudur. Aynı zamanda sanat bir tutkudur. Derneğimiz 1999 yılında kurulmuş ve 22 yıldır yurtiçinde ve yurt dışında birçok etkinliğe imza atarak kendini kanıtlamıştır” dedi.

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Son Güncelleme: 26.05.2021 15:35
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