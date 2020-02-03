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Maşa ile Koca Ayı City Mall Avm’de minik sevenleri ile buluştu

Kuzey Kıbrıs’a farklı soluk getiren City Mall Alışveriş Merkezi,sömestr tatilinde çocuk misafirlerine keyifli zamanlar geçirten birbirinden renkli aktivitelere yer veriyor.

Maşa ile Koca Ayı City Mall Avm’de minik sevenleri ile buluştu

Kuzey Kıbrıs’a farklı soluk getiren City Mall Alışveriş Merkezi,sömestr tatilinde çocuk misafirlerine keyifli zamanlar geçirten birbirinden renkli aktivitelere yer veriyor.

03 Şubat 2020 Pazartesi 10:08
Maşa ile Koca Ayı City Mall Avm’de minik sevenleri ile buluştu

1 Şubat tarihinde başlayan Çocuk Şenliği , 15 Şubata kadar özel aktivitelerle City Mall AVM ziyaretçileri ile buluşuyor.

Hafta sonu gerçekleşen Maşa ile Koca ayı City mall AVM ‘ye gelerek , minik ziyaretçileri ile buluştu.Özellikle 3-11 yaş çocuğun severek izlediği Maşa ile Kocaayı çizgi karakterleri , programda birlikte eğlendiler, dans ettiler ve bol bol fotoğraf çektiler.

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Sömestr tatiline özel olarak hazırlanan etkinlikte , minikler Maşa ve Koca ayı ile doyasıya eğlendiler. 

City Mall AVM Sömestr şenliği kapsamında ; 7-8-9 Şubat’da pandomim, tiyatro, çocuk kabersi, Barışmanço’nun adam olacak çocuk etkinlikleri ve ödüllü yarışmaları ile program gün boyu devam edecek.

15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da ise Anna ve Elsa buluşması ile sömestr şenliği son bulacak.City Mall AVM Sömestr şenliği etkinlikleri , aktivite alanında ücretsiz olarak gerçekleşecek. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Maşa Ile Koca AyıCity Mall AVM
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