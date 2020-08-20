Kıbrıs Türk Evvel Zaman Düğünleri isimli kitap yayımlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin kültürümüzü kayıt altına alma ve yaşatma çalışmaları çerçevesinde Nurperi Özgener’in Kıbrıs Türk Evvel Zaman Düğünleri isimli kitabı yayımlandı.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayını olarak yayımlanan ve kitabın yazarı Nurperi Özgener’in de rızasıyla ücretsiz olarak dağıtılacak olan kitapta, Kıbrıslı Türklerin ağzından köylerindeki Kıbrıs Türk Evvel Zaman Düğünleri anlatılıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Evvel Zaman Düğünleri’nden fotoğraflara da yer verilen kitap 500 adet basıldı.

Kültür Dairesi, baskı sayısı ile sınırlı olmak üzere, konuya ilgi duyan okuyucularla, araştırmacıların, kitabı Kültür Dairesi’nden ücretsiz olarak alabileceklerini duyurdu.