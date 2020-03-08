İskele Belediyesi 11. Kültür & Sanat Günleri yarın başlıyor

9-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek İskele Belediyesi 11. Kültür&Sanat Günleri, yarın saat 19.00’da İskele Belediyesi Kültür Evi önünde düzenlenecek açılış kokteyli ile başlayacak.

HAKAN MENGÜÇ SAHNE ALACAK

İskele Belediyesi Kültür&Sanat Günleri, saat 19.00’da İskele Belediyesi Kültür Evi’nde düzenlenecek açılış kokteylinin ardından saat 20.00’da İskele AKM’de Hakan Mengüç söyleşisi ile devam edecek.

Türkiye’de son dönemde adından sıkça söz ettiren, yazar aynı zamanda müzisyen olan Hakan Mengüç müzikli söyleşisinin yanı sıra hayranları için kitap da imzalayacak.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

9-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Kültür&Sanat Günleri’nde yetişkinler kadar çocuklar da düşünüldü. 11 Mart’ta “Mevlana’nın Yedi Öğüdüne Yedi Masal” kitabının yazarı Dervişe Güneyyeli Kutlu, 11 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da İskele’de ki Şehit İlker Karter İlkokulu 4. ve 5. Sınıf öğrencileriyle buluşacak. Kutlu, kitabını da çocuklar için imzalayacak.

Çocuklar 12-13 Mart’ta ise tiyatro oyunuyla buluşacak. İskele Belediye Tiyatrosu’nun sahneye koyacağı ‘Kel Oğlum Keleş Oğlum’ isimli oyunu ilk kez perde diyecek. 12 Mart’ta Ötüken Özel Eğitim Okulu, Çayırova İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu ve İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı’nda eğitim gören çocuklarla buluşacak oyun 13 Mart’ta ise Şehit İlker Karter İlkokulu, Boğaziçi İlkokulu ve Aygün Anaokulu öğrencileri için perde diyecek. Oyunlar İskele AKM’de sahnelenecek.

Kültür&Sanat Günleri’nde çocuklar 24 Mart Salı günü ise Mesel Anlatımı ve İmza Gününde “Dillirgalı Atalarımdan Meseller” ile Nurperi Özgener, Şehit İlker Karter İlkokulu 4. ve 5. Sınıf öğrencileriyle İskele AKM’de buluşacak.

KULAKLARIN PASI SİLİNECEK

İskele Belediye Korosu da 11. Kültür&Sanat Günleri’nde dinleyicileriyle buluşacak. Koro, 80’ler Temalı konseriyle deyim yerindeyse kulakların pasını silecek. 80’li yıllara damgasını vurmuş birçok sanatçının eserine repertuvarında yer verecek olan koronun konseri 17 Mart Salı akşamı saat 19.00’da İskele AKM’de gerçekleşecek.

ŞEHİTLERİ RAHMET VE MİNNETLE ANACAĞIZ

11. Kültür& Sanat Günleri, 18 Mart’ta ise Şehitleri Anma Gecesi ile devam edecek. Çanakkale Zaferi’nin 105. Yılında hem Çanakkale şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler rahmet ve minnetle anılacak. İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun öncülüğünde bölge okullarının katkılarıyla İskele AKM’de gerçekleşecek anma gecesi saat 19.00’da başlayacak.

PERDE TİYATRO SEVENLER İÇİN AÇILACAK

11. Kültür&Sanat Günleri’nde perde tiyatro sevenler için açılacak. 26 Mart’ta ülkemizin başarılı tiyatro ekiplerinden Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu, “Haka “Manki isimli oyunuyla İskele’de seyircisiyle buluşacak. Saat 19.00’da başlayacak oyun İskele AKM’de sahnelenecek.

İskele Belediye Tiyatrosu ile bir kez daha Dünya Tiyatrolar Günü’nde 27 Mart’ta izleyenlerinin huzuruna çıkacak. 2020 yılının ilk oyunu olan ve sahnelendiği Yenierenköy ile Gazimağusa’da büyük beğeni alan ‘Eyvah Yine Karıştı’ bu kez İskele’de izleyiciyle buluşacak. 11. Kültür&Sanat Günleri’nin kapanışında sahnelenecek oyun, 27 Mart Cuma günü saat 19.00’da İskele AKM’de izlenebilecek.