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"Hayalet Kumpanya" Bursa'da seyirciden ilgi ve takdir gördü

"Hayalet Kumpanya" Bursa'da seyirciden ilgi ve takdir gördü

17 Mart 2019 Pazar 11:59
"Hayalet Kumpanya" Bursa'da seyirciden ilgi ve takdir gördü

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun "Hayalet Kumpanya" oyunu 7. Nilüfer Tiyatro Festivali'ne katıldı.
LTB’den verilen bilgiye göre, Nilüfer Belediyesi'nin davetiyle ve Kültür Dairesi katkılarıyla festivale katılan “Hayalet Kumpanya” oyunu Nazım Hikmet Kültür Evi'nde sahnelendi ve yaklaşık 500 kişilik salonda kapalı gişe oynadı.
Oyunu, KKTC Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları da izledi. Açıklamaya göre, salonu dolduran seyirciler oyunu büyük bir ilgiyle izledi ve ayakta alkışladı. Oyun sonrasında Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Müdürü Barış Ayas, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel'e festival anı plaketi takdim etti.
OYUN SONRASINDA SÖYLEŞİ
Oyun sonrası oyuncuların bir kısmı ve Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel seyirciyle söyleşi yaptı. Söyleşide hem Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun vizyonu ve misyonu anlatıldı hem de oyunla ilgili seyircilerden gelen sorular yanıtlanarak seyirci yorumları oyuncularla paylaşıldı. Söyleşide festival koordinatörü Emre Feza Soysal, festival kapsamında eleştiri atölyesini gerçekleştiren Prof. Dr. Tülin Sağlam ve tiyatro eleştirisi öğrencileri, Tiyatro Dergisi Eş Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Pak yanında Tiyatro Eleştirmeni Bahar Çuhadar da bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Hayalet Kumpanya
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