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Havva Özdemirağ'ın Akustik performansı büyüledi

Akustik performansların tanınmış genç müzisyenlerinden Havva Özdemirağ önceki akşam Lefkoşa’nın gözde mekanlarından olan Araf'da sahne alarak dinleyicilerini büyüledi.

04 Ağustos 2020 Salı 14:20
Havva Özdemirağ'ın Akustik performansı büyüledi
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Akustik performansların tanınmış genç müzisyenlerinden Havva Özdemirağ önceki akşam Lefkoşa’nın gözde mekanlarından olan Araf'da sahne alarak dinleyicilerini büyüledi. 

Son dönemin takip edilen genç isimlerinden Havva Özdemirağ, akustik parçalar seslendirerek 2 Ağustos Pazar gecesi Araf'ta dinleyicilerinden büyük beğeni topladı. Yer aldığı sahnelerinde 80ler ve 90lardan günümüze kadar en gözde şarkıları yorumlayarak tüm dinleyicilerini büyüledi.

Şarkıları ve sesi ile Türk dinleyicilerin dikkatini çeken sanatçı bu yaz bir çok akustik performansta da yer alacağını belirtti.

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Yüksek Öğretim eğitimini Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Opera ve Sahne Sanatları dalında tamamlayan Havva Özdemirağ, müzik kariyerine Ledra Art Müzik ve Güzel Sanatlar Stüdyosu'nda şan dersleri vererek devam etmektedir.

Son Güncelleme: 04.08.2020 14:24
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Kıbrıs GeceleriArafGenç MüzisyenMüzisyenGenç YeteneklerKktcAkustik PerformansHavva özdemirağ
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