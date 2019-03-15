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Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk Dünyası Tiyatro Günleri’ne katıldı

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk Dünyası Tiyatro Günleri’ne katıldı

15 Mart 2019 Cuma 15:16
Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk Dünyası Tiyatro Günleri’ne katıldı

Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Dünyası Tiyatro Günleri’ne katıldı.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre 2-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Dünyası Tiyatro Günleri kapsamında Belediye Şehir Tiyatrosu 12 Mart  Salı günü Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda  “Şenlik Çıkmazı” adlı oyununu sahneledi.

Oyunu KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu,  mersin eski Valilerinden Akif Tığ, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve çok sayıda sanatsever izledi.

Güzelyurt Belediyesi Kıbrıs kültürüne özgü ürünleri oyunun sonunda sanatseverlere ikram etti. 

Türk Dünyası Tiyatro Günleri’nde Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Gagavuzya, KKTC ve Tataristan’dan gelen tiyatro grupları yer aldı.

İNANIROĞLU’NU ZİYARET

Güzelyurt Belediye Şehir Tiyatrosu ekibi Mersin temasları kapsamında KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Başkonsolos İnanıroğlu kabulde yaptığı konuşmada her yıl Güzelyurt Belediyesi’ni ve Şehir Tiyatrosu’nu görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Güzelyurt Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi. 

Kabulde karşılıklı plaket takdimi yapılarak anı fotoğrafı çekildi.

Son Güncelleme: 15.03.2019 16:19
Anahtar Kelimeler:
Güzelyurt Belediyesi şehir Tiyatrosu
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