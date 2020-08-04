Güngördü: Barış, adalet ve sevgi için sanat

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen kültür-sanat atölyesi kurslarına yeni kayıtlar başladı. Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde yetişkin ve çocuklara yönelik düzenlenen; Desen ve seramik, çocuk sanat eğitimi, tiyatro çalışmaları, enstrüman dersleri, çocuk korosu ve halk dansları, Yetişkinlere yönelik fotoğrafçılık, Türk sanat müziği korosu, Yürüyüş Kulübü ve Tiyatro kursları yeni kayıtlarla birlikte Eylül ayında başlayacak.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde sürdürülecek sanat kurslarıyla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için 650 01 00 - 1111 - 1113 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sanat eğitimi alanların, kavgadan ve savaştan uzak, barışı, adaleti sevgiyi erdem yaparak yaşadıklarını ifade etti. Güngördü, insan odaklı bu yaklaşım ve yaşam biçiminin, toplumsal aydınlanma kültürünü geliştireceğine inancını belirterek, aydınlanmış toplumlardaki insanların sanatın bir yaşama biçimi olmasını istediğini söyledi. Güngördü, imkanlar dahilinde kültürel ve sanatsal çalışmalarla çocukları, gençleri ve yetişkinleri buluşturmak istediklerini dile getirdi.