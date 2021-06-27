Görevimiz Tehlike 7 seti durduruldu

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin geçen yıl İtalya'daki çekimleri pandemi yüzünden ertelenmişti. Bu nedenle filmin bazı sahneleri İngiltere'de çekiliyor. Ancak sürekli olarak aksiliklerin yaşandığı çekimler kısa bir süre önce yine durdu.

The Sun gazetesinin haberine göre, Tom Cruise'un corona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle çekimler aksadı.

İddialara göre, sette çalışan herkese aralarından birinin corona virüs testinin pozitif çıktığı söylendi. Uzun süredir ortalarda görünmediği için de herkes bu kez corona virüse yakalanan kişinin 58 yaşındaki Tom Cruise olduğunu düşünmeye başladı. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan bir süre önce, Tom Cruise'un, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir dizi gecikmeyle karşılaşan Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin çekimlerini bitirmesi için 'büyük baskı' altında olduğu öğrenilmişti.

SETTE VAKALAR ÇIKTI

Ancak çekimlere vurulan son darbe, prodüksiyondan bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması ve sonrasında setten 10 kişinin corona virüse yakalanmasıyla setin 14 Haziran'a kadar durdurulması olmuştu.

SES KAYITLARI SIZDIRILMIŞTI

Aralık ayında, 58 yaşındaki Tom Curise’un, gişe rekorları kıran filmi çekerken corona virüs güvenlik protokollerinin önemi konusundaki endişelerini dile getirirken, set çalışanlarına hakaret ettiği ses kaydı sızdırılmıştı.

Ses kayıtlarında aktörün, Londra'da sette sosyal mesafe kurallarına uymadığı için set çalışanlarına bağırdığı duyuluyordu. The Sun gazetesinin yayınladığı, Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filmi setinden sızan ses kaydında, Tom Cruise’un set arkadaşlarını azarlamaları duyulabiliyordu. Küfür de içeren konuşmasında ünlü oyuncu, “Bunu tekrar yaptığınızı görürsem defolup gidersiniz. Bu ekipte herhangi biri yaparsa iş biter. Sen de, sen de. Ve sen, bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksın” diye sesleniyordu.

Bilgisayar ekranı karşısında sosyal mesafeyi korumadan duran iki ekip üyesini azarlayan Cruise küplere binmişti. Ses kaydında ünlü oyuncu, “Bizim sayemizde Hollywood film çekimlerine geri döndü. Binlerce iş yaratıyoruz” diyerek küfür ediyordu.

"DEFOLUP GİDERSİNİZ!"

Cruise, “İşte bu kadar. Özür dilemek yok. Onu, endüstri kapandığında evlerini kaybedenlere söyleyebilirsiniz. Biz bu lanet filmi durdurmayacağız. Anlaşıldı mı? Bir daha görürsem defolup gidersiniz!” diye de ekliyordu.