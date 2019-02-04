Görevimiz Tehlike 2021 ve 2022'de yeni filmlerle beyaz perdeye dönecek

Baş rolünde Tom Cruise'un oynadığı ve geçtiğimiz sene altıncı filmiyle beyaz perdeye dönen Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) serisinin hayranlarına iki yeni film müjdesi daha geldi.

Filmin yapımcısı Paramount Pictures, Görevimiz Tehlike 7'nin 23 Temmuz 2021, Görevimiz Tehlike 8'in ise 5 Ağustos 2022 tarihinde sinemalarda olacağını açıkladı.

56 yaşındaki aktör Tom Cruise'un yeniden baş rolü üstleneceği belirtilirken, son iki filmin yönetmeni Oscar ödüllü Christopher McQuarrie'nin de bu görevine devam edeceği duyuruldu.

Serinin 2018'de gösterime giren altıncı filmi 'Görevimiz Tehlike Yansımalar', dünya geneli toplam 791,1 milyon dolar gişe hasılatı yapmıştı. Gişe başarısının yanı sıra film, eleştirmenler tarafından da olumlu tepkiler almıştı.