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Girne Belediyesi dijital ortamda şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirecek

Girne Belediyesi,  21 Mart Pazar Günü, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirecek. 

19 Mart 2021 Cuma 10:45
Girne Belediyesi dijital ortamda şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirecek
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Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre saat 17.00’de Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün “21 Mart Dünya Şiir Günü” mesajı ile başlayacak etkinlikte, Eğitimci Şair Fatoş Avcısoyu Ruso ve TV Program Yapımcısı-Şiir Yorumcusu Hüseyin Ağlamaz şiir dinletisi sunacak. 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kültür ve sanatın hayatta öneminin çok büyük olduğunu, Girne Belediyesi’nin ve Girne halkının bu konudaki hassasiyetlerini bildiklerini ifade etti. 

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Devam eden salgın nedeniyle sınırlı sayıda etkinlik yapabileceklerini belirten Güngördü, sosyal medya üzerinden yapılacak şiir dinletisinin önemine dikkat çekti. 
Kültür ve sanat alanında yapılan etkinliklerin insanların gelişmesinde büyük katkı yaptığını dile getiren Güngördü, sevgi, hoşgörü ve barış temasının önemine de vurgu yaptı.
 

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Son Güncelleme: 19.03.2021 10:52
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