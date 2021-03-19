Girne Belediyesi dijital ortamda şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirecek

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre saat 17.00’de Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün “21 Mart Dünya Şiir Günü” mesajı ile başlayacak etkinlikte, Eğitimci Şair Fatoş Avcısoyu Ruso ve TV Program Yapımcısı-Şiir Yorumcusu Hüseyin Ağlamaz şiir dinletisi sunacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kültür ve sanatın hayatta öneminin çok büyük olduğunu, Girne Belediyesi’nin ve Girne halkının bu konudaki hassasiyetlerini bildiklerini ifade etti.



Kültür ve sanat alanında yapılan etkinliklerin insanların gelişmesinde büyük katkı yaptığını dile getiren Güngördü, sevgi, hoşgörü ve barış temasının önemine de vurgu yaptı.

